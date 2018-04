Pharmasimple : première opération de croissance externe

25/04/2018 | 12:25

Pharmasimple a annoncé hier après Bourse avoir signé un accord pour l'acquisition du numéro 4 français de la parapharmacie en ligne.



Avec cette opération de croissance externe, la première du groupe, le nouvel ensemble accroît son trafic Internet dans l'Hexagone avec plus de 600.000 visites par mois, enrichit son offre produits avec 2.700 références supplémentaires et aurait réalisé 23,5 millions d'euros de chiffre d'affaires proforma en 2017.



Ce rachat s'inscrit dans la stratégie d'augmentation des volumes visant à soutenir la croissance du groupe et à améliorer sa rentabilité.



Avec près de 250.000 visites par mois et 87.000 colis expédiés pour un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en 2017, cette plateforme e-commerce confère à Pharmasimple un chiffre d'affaires supplémentaire, avec un niveau de marge conforme aux standards, une capacité d'achat renforcée avec de nouvelles sources d'approvisionnement et un savoir-faire en SEO ('Search engine optimization') avec plus de 70 % du trafic provenant du référencement naturel.



Le montant de l'acquisition est de 400.000 euros pour 95 % des actions, le solde restant dans les mains des dirigeants actuels. A noter enfin que la société ne présente aucune dette financière.





