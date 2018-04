Pharnext : annonce ses résultats financiers 2017

Regulatory News:

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR00111911287 - ALPHA), société biopharmaceutique française pionnière d’une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l’Intelligence Artificielle, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats opérationnels et financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE 2017

Au cours de l’année 2017, Pharnext a poursuivi l’étude internationale de Phase 3 de son candidat médicament PXT3003 en traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Cette étude pivot de 15 mois s’est déroulée dans 29 centres cliniques différents dont 17 en Europe, 11 aux Etats-Unis et 1 au Canada.

En septembre 2017, la deuxième évaluation des données de sécurité de PXT3003 a été réalisée par le comité indépendant de surveillance des données (DSMB : Data Safety Monitoring Board). Sur la base de l’analyse des données de sécurité de tous les patients randomisés, le DSMB a recommandé la poursuite de l’étude telle que prévue.

En novembre 2017, deux autres analyses intermédiaires ont été conduites, une analyse d’adaptativité en aveugle suivie d’une analyse de futilité, lesquelles ont confirmé que l’étude PLEO-CMT pouvait se poursuivre conformément au plan initialement prévu sans augmenter l’effectif de l’essai.

Pharnext a également initié une étude clinique d’extension en ouvert de Phase 3 incluant les patients qui avaient complété l’étude en double aveugle PLEO-CMT. Tous les patients ont reçu une des deux doses de PXT3003 sur une durée additionnelle de 9 mois. Les premiers résultats sont attendus au cours du deuxième trimestre 2019.

En mai 2017, Pharnext a signé un accord stratégique avec Tasly Pharmaceutical (Shanghai : 600535), groupe appartenant au top 10 des entreprises pharmaceutiques chinoises cotées. Ce partenariat comprend trois axes : un investissement financier de Tasly dans Pharnext de 5 millions d’euros en actions et de 15 millions d’euros en obligations convertibles ; le développement, à travers une plateforme commune, d’un nouveau pipeline de combinaisons synergiques ; la licence pour le marché chinois du produit leader de Pharnext - PXT3003 - dans la CMT1A.

En mars 2017, Pharnext a signé un partenariat de Recherche et Développement (R&D) avec la société de biotechnologie Galapagos NV. Ce partenariat visait à créer un nouveau pipeline de combinaisons de médicaments synergiques couvrant un large éventail d’indications.

INFORMATION FINANCIERE SYNTHETIQUE

Les principaux éléments financiers sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils proviennent des états financiers établis selon les normes IFRS, qui ont été arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 12 avril 2018. Les travaux d’audit ont été effectués et le rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification est en cours d’émission. Les états financiers complets sont accessibles sur le site internet de Pharnext : www.pharnext.com

Information Financière synthétique (IFRS) En milliers d’euros 2017 2016 Produits opérationnels 3 324 4 436 Frais de Recherche et Développement (15 529) (13 647) Frais généraux (5 949) (4 177) Résultat opérationnel (18 153) (13 389) Résultat financier (1 922) (4 058) Résultat net (20 075) (17 447) Résultat de base par action (en euros) (2) (2,1) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles (18 800) (12 553) Flux de trésorerie générés par les activités de financement 15 361 26 902 Flux net de trésorerie -4 215 13 581 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice 12 454 16 670

Les produits opérationnels sont essentiellement constitués du Crédit d’Impôt Recherche (3,9 m€ au titre de 2017) et de subventions.

L’augmentation des frais de Recherche et Développement est directement liée à la montée en puissance de la Phase 3 de PXT3003 sur l’ensemble de l’année.

Le résultat financier est impacté, en 2017, par la prise en compte, au niveau des charges financières, par l’émission des obligations convertibles au mois de juillet au profit de la société Tasly.

Les besoins de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 18,8 m€ en 2017 : la progression, par rapport à l’exercice antérieur est essentiellement liée au déploiement de la Phase 3.

Les ressources de trésorerie engendrées par les activités de financement sont principalement constituées, en 2017, de l’augmentation de capital de 5m€ et de l’émission d’obligations convertibles de 15m€ réalisées au profit de la société Tasly. En 2017, les remboursements d’emprunts, le paiement des charges d’intérêt et les coûts de transaction imputables aux emprunts ont représenté 5,2 m€.

PERSPECTIVES DE LA SOCIETE

Sur l’exercice en cours, Pharnext rendra public les résultats de l’essai clinique de Phase 3 de son candidat médicament PXT3003 dans la CMT1A au cours du deuxième semestre 2018.

Au-delà de l’étude pivot de 15 mois, les patients poursuivent leur traitement dans l’étude d’extension de 9 mois visant à évaluer la sécurité de PXT3003 à long terme. Celle-ci, démarrée en mars 2017, se déroulera sur l’ensemble de l’exercice. Les premiers résultats sont attendus au cours du deuxième trimestre 2019.

Pharnext prévoit de lancer un essai clinique pédiatrique de Phase 2b pour PXT3003 dans la CMT1A en Europe et aux Etats-Unis.

Par ailleurs, après les résultats préliminaires encourageants obtenus à l’issue de la Phase 2a de sa combinaison PXT864 dans la maladie d’Alzheimer et au potentiel de PXT864 dans d’autres maladies neurodégénératives, la Société va mener deux stratégies en 2018 :

prioriser et identifier de nouvelles indications orphelines pour lancer en interne d’autres études de Phase 2a

poursuivre le développement en collaborations stratégiques dans les indications communes.

À PROPOS DE PHARNEXT

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade avancé de développement fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, dont le Professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne. Pharnext a deux produits en développement clinique : PXT3003 est en Phase 3 internationale dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Les résultats de cet essai sont attendus avant la fin de l’année 2018. PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 positifs dans la maladie d’Alzheimer. Pharnext est le pionnier d’un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l’Intelligence Artificielle : PLEOTHERAPY™. La société identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelés PLEODRUGTM offrant de nombreux avantages importants : efficacité, innocuité et propriété intellectuelle solide. Pharnext est soutenue par une équipe scientifique de renommée internationale.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR00111911287).

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.pharnext.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le numéro R.16-069 en date du 28 juillet 2016, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Pharnext dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

