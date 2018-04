Philip Morris : résultats mitigés au premier trimestre

19/04/2018 | 14:18

Philip Morris a fait état ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice par action (BPA) d'un dollar au titre du premier trimestre de son exercice, en recul de 2 cents sur un an.



Le BPA ajusté est également ressorti à un dollar, légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes de 98 cents.



Le chiffre d'affaires a a contrario moins progressé qu'anticipé à près de 6,9 milliards de dollars, contre 6,06 milliards au terme des 3 premiers mois de 2017 et 7,03 milliards attendus par le consensus.



Philip Morris table sur un BPA compris entre 5,25 et 5,4 dollars à fin 2018.





