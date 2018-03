PHILIPS LIGHTING : va changer son nom et devenir Signify

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Philips Lighting a annoncé son intention de changer le nom de son entreprise par Signify. " Ce choix s’explique par le fait que la lumière devient aujourd’hui un langage intelligent, qui connecte et donne du sens ", a précisé le spécialiste de l’éclairage en France et dans le monde. La société continuera d’utiliser la marque Philips pour la vente de ses produits, marque d'éclairage la plus appréciée au monde, suite à l’accord de licence existant avec Royal Philips.La modification du nom de l'entreprise satisfait les exigences contractuelles de l'accord de licence signé avec Royal Philips. En effet, celui-ci prévoyait la modification de la raison sociale de Philips Lighting dans les 18 mois suivant le moment où Royal Philips quitterait sa position d'actionnaire majoritaire.En vue du changement de nom de la société, une proposition de modification des statuts de Philips Lighting NV sera soumise à l'Assemblée générale des Actionnaires qui se tiendra le 15 mai prochain. Le symbole boursier de Philips Lighting NV restera inchangé.