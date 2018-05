Philips Lighting : acquisition de LiteMagic Technologies

14/05/2018 | 11:50

Philips Lighting a annoncé ce matin l'acquisition de la société LiteMagic Technologies, un fournisseur de systèmes d'éclairage et de contrôle pour l'éclairage urbain et de façade, basé à Shenzhen, en Chine.





Avec cette acquisition, le groupe pourra profiter de la croissance du vaste marché en plein essor de l'éclairage urbain en Chine.



Fondée en 2004, LiteMagic Technologies a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 32 millions d'euros en 2017.



La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de 2018, a annoncé Philips Lighting dans un communiqué. Il n'a pas indiqué les conditions financières de l'accord.



