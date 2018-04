PIER 1 IMPORTS : dévoile un plan à trois ans ambitieux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pier 1 Imports dévoile aujourd'hui, à l'occasion d'une Journée analystes, son plan stratégique pour les trois prochaines années "Pier 1 2021: A New Day". En 2021, l'enseigne d'ameublement vise une croissance de ses ventes de 4 à 6%, une marge d'Ebitda de 6 à 8% et un bénéfice par action compris entre 60 et 70 cents. En point d'étape, Pier 1 Import vise pour 2019 une perte par action de 17 à 36 cents et une croissance, en comparable, de 1,5% à 2,5% de ses ventes. Le groupe prévoit notamment d'investir 60 millions de dollars en 2019 afin d'être en capacité d'atteindre les objectifs de son plan.A titre de comparaison, les ventes de Pier 1 Imports ont baissé sur l'exercice 2018 clos début mars de 1,6% et son bénéfice par action est ressorti à 14 cents.Le plan "Pier 1 2021: A New Day" repose sur trois piliers. D'abord, le groupe veut améliorer son offre en se focalisant sur certaines catégories de consommateurs. Ensuite, Pier 1 Imports veut pousser les feux de l'omnicanal en investissant dans des outils de marketing, dans le digital et l'expérience client. Enfin, le distributeur souhaite améliorer son efficacité en travaillant à la réduction de ses stocks, à l'optimisation de sa logistique et à sa politique de prix.