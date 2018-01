Pierre & Vacances : Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2017-2018 0 0 16/01/2018 | 00:05 Envoyer par e-mail :

16 Janvier 2018 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2017-2018 05 Janvier 2018 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2017 15 Décembre 2017 - Finance Mise à disposition du document de référence 2016/2017 04 Décembre 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2017 22 Novembre 2017 - Résultats Résultats annuels 2016/2017 21 Novembre 2017 - Groupe Communiqué d'annonce 03 Novembre 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2017 12 Octobre 2017 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2016-2017 03 Octobre 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2017 06 Septembre 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2017 16 Août 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2017 12 Juillet 2017 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2016-2017 07 Juillet 2017 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2017 du contrat de liquidité 05 Juillet 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2017 16 Juin 2017 - Groupe PVCP confirme le potentiel de développement en Chine et les premières réalisations prochaines de destinations touristiques 02 Juin 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2017 30 Mai 2017 - Résultats Résultats semestriels 2016/2017 10 Mai 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2017 19 Avril 2017 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er semestre 2016/2017 05 Avril 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2017 06 Mars 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2017 06 Février 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2017 03 Février 2017 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2016 du contrat de liquidité 17 Janvier 2017 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2016-2017 04 Janvier 2017 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2016 02 Décembre 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2016 23 Novembre 2016 - Résultats Résultats annuels 2015/2016 07 Novembre 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2016 21 Octobre 2016 - Stratégie La gestion commerciale et opérationnelle de Villages Nature 13 Octobre 2016 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2015-2016 03 Octobre 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2016 05 Septembre 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2016 31 Août 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2016 12 Juillet 2016 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2015-2016 05 Juillet 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2016 30 Juin 2016 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2016 du contrat de liquidité 07 Juin 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2016 25 Mai 2016 - Résultats Résultats semestriels 2015/2016 09 Mai 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2016 27 Avril 2016 - Stratégie PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DE MAEVA.COM AVEC L'ACQUISITION DE « LA FRANCE DU NORD AU SUD ». 14 Avril 2016 - Finance Communiqué Chiffre d'affaires 1er semestre 2015-2016 06 Avril 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2016 31 Mars 2016 - Finance Augmentation de capital réservée à HNA Tourism Group 07 Mars 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 29 février 2016 09 Février 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2016 19 Janvier 2016 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2015-2016 07 Janvier 2016 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2015 30 Décembre 2015 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 décembre 2015 du contrat de liquidité 16 Décembre 2015 - Finance Mise à disposition du document de référence 2014/2015 04 Décembre 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2015 25 Novembre 2015 - Résultats Résultats annuels 2014/2015 09 Novembre 2015 - Stratégie Signature des accords de partenariat stratégique entre les Groupes Pierre et Vacances-Center Parcs et HNA Tourism 15 Octobre 2015 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2014-2015 06 Octobre 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2015 08 Septembre 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2015 16 Juillet 2015 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2014-2015 08 Juillet 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2015 07 Juillet 2015 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2015 du contrat de liquidité 02 Juillet 2015 - Stratégie Protocole d'accord HNA Tourism - Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 31 Mai 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2015 27 Mai 2015 - Résultats Résultats semestriels 2014/2015 20 Mai 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2015 16 Avril 2015 - Finance Communiqué Chiffre d'affaires 1er semestre 2014-2015 09 Avril 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2015 10 Mars 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2015 16 Février 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2015 22 Janvier 2015 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2014-2015 22 Janvier 2015 - Stratégie Partenariat Morgan Stanley Real Estate Investing et Pierre & Vacances-Center Parcs 21 Janvier 2015 - Finance Mise à disposition du document de référence 2013/2014 09 Janvier 2015 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2014 08 Janvier 2015 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2014 du contrat de liquidité 11 Décembre 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2014 04 Décembre 2014 - Stratégie Partenariat Beijing Capital Land et Pierre & Vacances-Center Parcs 03 Décembre 2014 - Résultats Résultats annuels 2013/2014 21 Novembre 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2014 21 Octobre 2014 - Groupe Communiqué de gouvernance 16 Octobre 2014 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2013-2014 13 Octobre 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2014 25 Septembre 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2014 28 Août 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2014 17 Juillet 2014 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2013-2014 08 Juillet 2014 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2014 du contrat de liquidité 11 Juin 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2014 27 Mai 2014 - Résultats Résultats semestriels 2013/2014 25 Mai 2014 - Stratégie Villages Nature finalise le financement de sa première tranche de développement 12 Mai 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2014 16 Avril 2014 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2013-2014 08 Avril 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2014 06 Mars 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2014 14 Février 2014 - Finance Communiqué de refinancement 07 Février 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2014 21 Janvier 2014 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 1er trimestre 2013-2014 16 Janvier 2014 - Finance Mise à disposition du document de référence 2012/2013 10 Janvier 2014 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2013 08 Janvier 2014 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2013 du contrat de liquidité 10 Décembre 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2013 04 Décembre 2013 - Résultats Résultats annuels 2012/2013 18 Novembre 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2013 17 Octobre 2013 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2012-2013 08 Octobre 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2013 13 Septembre 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2013 05 Août 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2013 18 Juillet 2013 - Chiffre d'affaires Communiqué Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2012-2013 10 Juillet 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2013 08 Juillet 2013 - Stratégie Les groupes Pierre & Vacances-Center Parcs et TUI France s'associent et signent un accord de partenariat privilégié. 07 Juin 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2013 29 Mai 2013 - Résultats Résultats semestriels 2012/2013 29 Mai 2013 - Groupe Communiqué de nomination 14 Mai 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2013 18 Avril 2013 - Chiffre d'affaires Communiqué chiffre d'affaires 1er semestre 2012-2013 09 Avril 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2013 11 Février 2013 - Vie du titre Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale 2013 08 Février 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2013 23 Janvier 2013 - Finance Mise à disposition du document de référence 2011/2012 16 Janvier 2013 - Chiffre d'affaires Communiqué chiffre d'affaires T1 2012-2013 10 Janvier 2013 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2012 10 Décembre 2012 - Stratégie Communiqué : Partenariat entre le Groupe CDG et le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 06 Décembre 2012 - Résultats Résultats annuels 2011/2012 30 Novembre 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2012 05 Novembre 2012 - Groupe Communiqué de nomination 01 Novembre 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2012 26 Octobre 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 22 octobre au 26 octobre 2012 19 Octobre 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 15 octobre au 19 octobre 2012 18 Octobre 2012 - Chiffre d'affaires Communiqué chiffre d'affaires T4 2011-12 09 Octobre 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2012 11 Septembre 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2012 07 Août 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2012 27 Juillet 2012 - Groupe Changement à la Direction Générale du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs 25 Juillet 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2012 19 Juillet 2012 - Chiffre d'affaires Communiqué chiffre d'affaires T3 2011-12 05 Juillet 2012 - Vie du titre Bilan semestriel au 29 juin 2011 du contrat de liquidité 20 Juin 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 14 juin au 15 juin 2012 14 Juin 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 7 juin au 14 juin 2012 13 Juin 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2012 06 Juin 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 30 mai au 6 juin 2012 31 Mai 2012 - Résultats Avis de mise à disposition du rapport financier semestriel 2011/2012 30 Mai 2012 - Résultats Résultats semestriels 2011/2012 10 Mai 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2012 19 Avril 2012 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er semestre 2011/2012 13 Avril 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 mars 2012 22 Mars 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 15 au 16 mars 2012 14 Mars 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 07 au 14 mars 2012 29 Février 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 29 février 2012 24 Février 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 17 au 23 février 2012 23 Février 2012 - Stratégie Adagio City Aparthotel s'implante au Brésil 21 Février 2012 - Vie du titre Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Mixte du 6 mars 2012 07 Février 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2012 01 Février 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 25 au 30 janvier 2012 30 Janvier 2012 - Vie du titre Assemblée Générale Mixte 2012 - Avis de Réunion 19 Janvier 2012 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er trimestre 2011/2012 16 Janvier 2012 - Résultats Mise à disposition du document de référence 2010/2011 09 Janvier 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 02 au 06 janvier 2012 09 Janvier 2012 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 décembre 2011 du contrat de liquidité 06 Janvier 2012 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 décembre 2011 02 Janvier 2012 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 23 au 30 décembre 2011 23 Décembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 15 au 22 décembre 2011 15 Décembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 08 au 14 décembre 2011 01 Décembre 2011 - Résultats Résultats annuels 2010/2011 01 Décembre 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2011 23 Novembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 09 au 16 novembre 2011 16 Novembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 09 au 15 novembre 2011 31 Octobre 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2011 20 Octobre 2011 - Chiffre d'affaires Information financière - 4ème trimestre 2010/2011 26 Septembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 19 au 23 septembre 2011 19 Septembre 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 12 au 16 septembre 2011 31 Août 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2011 29 Août 2011 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres du 29 août 2011 22 Août 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres du 22 août 2011 18 Août 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2011 17 Août 2011 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres réalisées les 11 et 12 août 2011 21 Juillet 2011 - Chiffre d'affaires Information financière - 3ème trimestre 2010/2011 11 Juillet 2011 - Vie du titre Nombre de droits de vote et d'actions au 30 06 2011 06 Juillet 2011 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2011 du contrat de liquidité 04 Juillet 2011 - Stratégie Adagio confirme l'acquisition de Citéa 31 Mai 2011 - Résultats Avis de mise à disposition du rapport financier semestriel 2010/2011 31 Mai 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droit de vote au 31 mai 2011 26 Mai 2011 - Résultats Résultats semestriels 2010/2011 20 Mai 2011 - Stratégie Adagio acquiert Citea et devient le n°1 des Résidences de Tourisme urbaines 13 Mai 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2011 03 Mai 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2011 14 Avril 2011 - Chiffre d'affaires Information financière - 2e trimestre 2010/2011 03 Mars 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2011 14 Février 2011 - Vie du titre Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Mixte du 3 mars 2011 08 Février 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2011 25 Janvier 2011 - Résultats Mise à disposition du document de référence 2009/2010 18 Janvier 2011 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er trimestre 2010/2011 12 Janvier 2011 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2010 du contrat de liquidité 04 Janvier 2011 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2010 02 Décembre 2010 - Résultats Résultats annuels 2009/2010 19 Octobre 2010 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2010 19 Octobre 2010 - Chiffre d'affaires Information financière - 4ème trimestre 2009/2010 15 Septembre 2010 - Stratégie Signature avec les pouvoirs publics de l'accord de développement de Villages Nature par Pierre & Vacances-Center Parcs et Euro Disney 28 Juillet 2010 - Stratégie Accord avec Eurosic 15 Juillet 2010 - Chiffre d'affaires Information financière - 3er trimestre 2009/2010 08 Juillet 2010 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2010 du contrat de liquidité 31 Mai 2010 - Vie du titre Rapport Financier Semestriel 2009/2010 27 Mai 2010 - Résultats Résultats semestriels 2009/2010 15 Avril 2010 - Chiffre d'affaires Information financière - 2e trimestre 2009/2010 13 Avril 2010 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2010 08 Mars 2010 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2010 04 Mars 2010 - Stratégie Projet de partenariat pour la gestion de la restauration chez Center Parcs Europe 23 Février 2010 - Vie du titre Assemblée Générale Mixte du 18 février 2010 - Résultat du vote des résolutions 03 Février 2010 - Vie du titre Mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Mixte du 18 février 2010 02 Février 2010 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2010 26 Janvier 2010 - Vie du titre Cession effective par SITI d'actions Pierre & Vacances 26 Janvier 2010 - Vie du titre Communiqué de lancement: Cession par SITI d'un bloc d'actions Pierre & Vacances 21 Janvier 2010 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er trimestre 2009/2010 14 Janvier 2010 - Résultats Mise à disposition du document de référence 2008/2009 13 Janvier 2010 - Vie du titre Avis de réunion - Assemblée Générale mixte du 18 février 2010 11 Janvier 2010 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2009 du contrat de liquidité 04 Janvier 2010 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2009 14 Décembre 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2009 03 Décembre 2009 - Résultats Résultats annuels 2008/2009 16 Novembre 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2009 19 Octobre 2009 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires annuel 2008/09 07 Septembre 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2009 01 Septembre 2009 - Groupe Renforcement du management du Groupe Pierre & Vacances 05 Août 2009 - Stratégie Communiqué - Groupe Pierre & Vacances et Intrawest 16 Juillet 2009 - Chiffre d'affaires Information financière - 3ème trimestre 2008/2009 09 Juillet 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2009 06 Juillet 2009 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2009 du contrat de liquidité 28 Mai 2009 - Résultats Rapport financier semestriel 2008/2009 27 Mai 2009 - Stratégie Communiqué - Groupe Pierre & Vacances au Maroc 27 Mai 2009 - Résultats Résultats semestriels 2008/2009 16 Avril 2009 - Chiffre d'affaires Information financière - 2e trimestre 2008/2009 14 Avril 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2009 02 Avril 2009 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de mars 2009 27 Mars 2009 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 23 et le 27 mars 2009 13 Mars 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 28 février 2009 16 Février 2009 - Vie du titre Résultat du vote des résolutions - Assemblée Générale Mixte du 12 février 2009 05 Février 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2009 30 Janvier 2009 - Résultats Mise à disposition du document de référence 2007/2008 29 Janvier 2009 - Vie du titre Avis de convocation - Assemblée Générale Mixte du 12 février 2009 28 Janvier 2009 - Vie du titre Mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Mixte du 12 février 2009 26 Janvier 2009 - Vie du titre Rectificatif à l'avis de réunion - Assemblée Générale Mixte du 12 février 2009 19 Janvier 2009 - Vie du titre Bilan semestriel au 31 décembre 2008 du contrat de liquidité 15 Janvier 2009 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er trimestre 2008/2009 15 Janvier 2009 - Vie du titre Avis de réunion - Assemblée Générale mixte du 12 février 2009 06 Janvier 2009 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2008 23 Décembre 2008 - Vie du titre Recommandation AFEP-MEDEF sur la rémunération des mandataires sociaux 04 Décembre 2008 - Résultats Résultats annuels 2007/2008 16 Octobre 2008 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires annuel 2007/08 06 Octobre 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de septembre 2008 19 Septembre 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 12 et le 19 septembre 2008 12 Septembre 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 5 et le 11 septembre 2008 04 Septembre 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois d'Août 2008 04 Septembre 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2008 01 Septembre 2008 - Stratégie Nouvelle organisation des activités touristiques du Groupe 14 Août 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du 12 août 2008 08 Août 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du 4 août 2008 31 Juillet 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de juillet 2008 31 Juillet 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2008 29 Juillet 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 22 et le 28 juillet 2008 17 Juillet 2008 - Chiffre d'affaires Information financière - 3e trimestre 2007/2008 11 Juillet 2008 - Vie du titre Apport complémentaire au contrat de liquidité 10 Juillet 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 7 et le 10 juillet 2008 07 Juillet 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 1er et le 4 juillet 2008 07 Juillet 2008 - Vie du titre Bilan semestriel au 30 juin 2008 du contrat de liquidité 03 Juillet 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 juin 2008 02 Juillet 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de juin 2008 30 Juin 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 24et le 30 juin 2008 26 Juin 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2008 23 Juin 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 16 et le 20 juin 2008 16 Juin 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 9 et le 13 juin 2008 09 Juin 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 3 et le 6 juin 2008 02 Juin 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de mai 2008 30 Mai 2008 - Résultats Rapport Financier Semestriel 2007/2008 29 Mai 2008 - Résultats Résultats semestriels 2007/2008 12 Mai 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 avril 2008 21 Avril 2008 - Stratégie Développements au Maroc 17 Avril 2008 - Chiffre d'affaires Information financière - 2e trimestre 2007/2008 11 Avril 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de mars2008 13 Mars 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres entre le 1er et le 12 mars 2008 04 Mars 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de février 2008 04 Mars 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 29 février 2008 08 Février 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres réalisées le 1er février 2008 07 Février 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 2008 04 Février 2008 - Vie du titre Déclaration mensuelle de transactions sur actions propres du mois de janvier 2008 01 Février 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres réalisées entre le 24 et le 31 janvier 2008 31 Janvier 2008 - Vie du titre Bilan semestriel du contrat de liquidité du Groupe Pierre & Vacances 31 Janvier 2008 - Résultats Rapport financier annuel 2006/2007 29 Janvier 2008 - Vie du titre Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 14 février 2008 29 Janvier 2008 - Vie du titre Descriptif du programme de rachat d'actions proposé à l'Assemblée Générale du 14 février 2008 29 Janvier 2008 - Résultats Mise à disposition du document de référence 2006/2007 25 Janvier 2008 - Vie du titre Déclaration de transactions sur actions propres réalisées entre le 18 et le 23 janvier 2008 18 Janvier 2008 - Vie du titre Rectificatif n°2 à l'avis de réunion - Assemblée Générale mixte du 14 février 2008 17 Janvier 2008 - Chiffre d'affaires Information financière - 1er trimestre 2007/2008 15 Janvier 2008 - Vie du titre Rectificatif à l'avis de réunion - Assemblée Générale mixte du 14 février 2008 08 Janvier 2008 - Vie du titre Avis de réunion - Assemblée Générale mixte du 14 février 2008 08 Janvier 2008 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2007 18 Décembre 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembre 2007 06 Décembre 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres de novembre 2007 06 Décembre 2007 - Résultats Résultats annuels 2006/2007 16 Novembre 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2007 23 Octobre 2007 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires annuel 2006/07 03 Octobre 2007 - Stratégie Le Groupe Pierre & Vacances et Accor lancent Adagio City Aparthotel 02 Octobre 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2007 02 Octobre 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres 28 Septembre 2007 - Stratégie Cession des murs des villages Sunparks à Foncière des Murs 11 Septembre 2007 - Vie du titre Déclaration des rachats d'actions propres d'Aout 2007 07 Septembre 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2007 27 Août 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres du 27 août 2007 22 Août 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres du 22 août 2007 17 Août 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres du 17 août 2007 16 Août 2007 - Vie du titre Déclaration des transactions sur actions propres du 14 août 2007 08 Août 2007 - Chiffre d'affaires Information financière - 3e trimestre 2006-07 20 Juillet 2007 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2006/07 05 Juillet 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 29 juin 2007 19 Juin 2007 - Résultats Etats financiers consolidés semestriels au 31 mars 2007 19 Juin 2007 - Résultats Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2006/2007 19 Juin 2007 - Résultats Attestation de publication des comptes semestriels 2007 06 Juin 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2007 31 Mai 2007 - Vie du titre Rapport d'activité 1er semestre 2006/07 31 Mai 2007 - Résultats Comptes 1er semestre 2006/07 31 Mai 2007 - Résultats Résultats semestriels 2006/2007 16 Mai 2007 - Stratégie Pierre & Vacances acquiert Les Senioriales 03 Mai 2007 - Vie du titre Déclaration des rachats d'actions propres d'avril 2007 20 Avril 2007 - Stratégie Acquisition Sunparks 19 Avril 2007 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2006/2007 16 Avril 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 mars 2007 06 Avril 2007 - Vie du titre Déclaration des rachats d'actions propres de mars 2007 07 Mars 2007 - Vie du titre Déclaration des rachats d'actions propres de février 2007 06 Mars 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 30 mars 2007 13 Février 2007 - Stratégie Villages Nature en partenariat avec Euro Disney 07 Février 2007 - Vie du titre Déclaration des rachats d'actions propres de janvier 2007 06 Février 2007 - Stratégie Projet d'acquisition de Sunparks 06 Février 2007 - Vie du titre Nombre d'actions et de droits de vote au 31 janvier 07 02 Février 2007 - Stratégie Partenariat Pierre & Vacances et Accor dans les résidences urbaines 01 Février 2007 - Résultats Document de référence 2005/2006 31 Janvier 2007 - Vie du titre Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG 25 Janvier 2007 - Vie du titre Rectificatif à l'avis de convocation à l'AGM 18 Janvier 2007 - Chiffre d'affaires Un chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2006/2007 de 441 millions d'euros 09 Janvier 2007 - Vie du titre Descriptif du programme de rachat d'actions 07 Décembre 2006 - Résultats Résultats annuels 2005/2006 19 Octobre 2006 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires de l'exercice 2005/2006 29 Août 2006 - Stratégie Nomination d'Eric Debry aux fonctions de Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances 20 Juillet 2006 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 9 mois 2005/2006 13 Juillet 2006 - Stratégie Le Groupe Blackstone a conclu un accord pour l'acquisition des actifs immobiliers de 7 villages exploités par Center Parcs Europe 08 Juin 2006 - Résultats Résultats semestriels et objectif de résultat opérationnel courant pour l'exercice 2005/2006 20 Avril 2006 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2005/2006 19 Janvier 2006 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2005/2006 08 Décembre 2005 - Résultats Résultats annuels 2004/2005 20 Octobre 2005 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 2004/2005 21 Juillet 2005 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2004/2005 09 Juin 2005 - Résultats Résultats semestriels 2004/2005 21 Avril 2005 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2004/2005 20 Janvier 2005 - Vie du titre Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2004/2005 09 Décembre 2004 - Résultats Résultats annuels 2003/2004 21 Octobre 2004 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 2003/2004 22 Juillet 2004 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 9 mois 2003/2004 17 Juin 2004 - Stratégie Partenariat GESTRIM et PIERRE & VACANCES 10 Juin 2004 - Résultats Résultats semestriels 2003/2004 22 Avril 2004 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2003/2004. 23 Janvier 2004 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2003/2004 06 Janvier 2004 - Stratégie Acquisition par Center Parcs Europe d'un village en Allemagne 11 Décembre 2003 - Résultats Résultats annuels 2002/2003 21 Octobre 2003 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 2002/2003 29 Septembre 2003 - Stratégie Prise de contrôle à 100% de Center Parcs Europe 20 Août 2003 - Stratégie Pierre & Vacances devient actionnaire à 100 % de Center Parcs 22 Juillet 2003 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 9 mois 2002/2003 12 Juin 2003 - Résultats Résultats semestriels 2002/2003 23 Avril 2003 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2002/2003 10 Février 2003 - Vie du titre MGM cède l'exploitation de ses résidences de tourisme 4 étoiles à Pierre & Vacances et Lagrange 21 Janvier 2003 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2002/2003 18 Décembre 2002 - Stratégie Acquisition de Résidences MGM par Pierre & Vacances et Lagrange 12 Décembre 2002 - Résultats Résultats annuels 2001/2002 23 Octobre 2002 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 2001/2002 22 Juillet 2002 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires 9 mois 2001/2002 13 Juin 2002 - Résultats Résultats semestriels 2001/2002 18 Avril 2002 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er semestre 2001/2002 et acquisition de Valtur en Italie 21 Mars 2002 - Vie du titre Augmentation de capital : Note d'opération définitive (21/03/2002) 11 Mars 2002 - Vie du titre Augmentation de capital : Note d'opération préliminaire (11/03/2002) 23 Janvier 2002 - Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2001/2002 21 Novembre 2000 - Stratégie Acquisition de 50% de Center Parcs La Sté Pierre & Vacances SA a publié ce contenu, le 16 janvier 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

