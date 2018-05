CORRECTION:PlanetMedia SA (ex Planet.fr SA) : Chiffre d'affaires au 31 Mars 2018

Il sagit dune correction du communiqué 18:04 15.05.2018 complément d'information.

Communiqué de presse du 15 mai 2018

PlanetMedia SA (ex Planet.fr SA) : Chiffre d'affaires au 31 Mars 2018

Total groupe (combiné) 2018

(inclus : PlanetMedia SA et ses filiales PlanetPublishing, PlanetAdvertising)





En K€ 1er Trimestre

2018 Chiffre d'affaires 2 669 dont Publicité 2 362 dont échanges 307



Rappel 2017 : CA (ex Planet.fr SA)

(hors acquisitions E-santé et Addict Media Régie)





En K€ 1er Trimestre

2017 Chiffre d'affaires 1 948 dont Publicité 1 694 dont échanges 253

Chiffre d'affaires 1er trimestre : 2 669 k€ dont Publicité 2 362 k€





L'activité du groupe PlanetMedia a enregistré un chiffre d'affaires Publicité de 2 362 k€ sur ce premier trimestre de son exercice fiscal 2018.





Au sein du chiffre d'affaires Publicité, la société distingue deux principales lignes suite à l'acquisition d'Addict Media Régie fin 2016 :

A noter :

- Le chiffre d'affaires Publicité sur les actifs externes ressort à 782 k€, soit un tiers de son activité . C e chiffre d'affaires correspond à l'activité de régie externe qui est notamment réalisé e auprès de deux principaux comptes historiques.

- Le chiffre d'affaires Publicité sur les actifs internes ressort à 1 580 k€, soit deux tiers de son activité. Pour rappel, les actifs internes sont notamment représentés par Planet.fr, Medisite, FemmesPlus , E-Santé et représentent le coeur business de la société.

Audience : Nouveaux records au 1er trimestre

Les audiences de l'ensemble du groupe PlanetMedia confirment leur progression lors de ce premier trimestre 2018 ( +14% de visites vs T1 2017 dont + 23 % de visites sur les actifs Santé*), malgré une base de comparaison 2017 défavorable.

Le pôle Santé du groupe (Medisite et E Santé) confirme ainsi son rang de nouvelle entité de poids sur le secteur de l'actualité Santé et Bien-être .



Avec plus de 5,5 millions de visiteurs uniques par mois**, Medisite progresse de +28 % par rapport à 2017, grâce à son savoir-faire éditorial et technique largement reconnu qui va désormais pouvoir se déployer sur les activités du site E Santé, provenant de l'acquisition d'Addict Media. Davantage orienté vers la femme et la jeune maman, E Santé.fr progresse de 7 % et tutoie aujourd'hui les 2.5 millions de visiteurs uniques par mois**.

A noter, une formidable complémentarité entre les 2 sites avec une audience dédupliquée de 7 millions de visiteurs uniques**.



Cette belle dynamique d'audiences ne se reflète pas entièrement dans le chiffre d 'affaires trimestriel lié à l'évolution des modes de consommation des médias.

En un an, le poids du smartphone qui représentait déjà 36% , est passé à 48% au premier trimestre 2018.

Ce tte évolution implique naturellement une baisse d u ratio de pages vues par visite ainsi qu' une baisse de l'inventaire entre les 2 périodes .

Le 1er trimestre est particulièrement impacté par cette évolution, le poids du smartphone au 4ème trimestre 2017 étant déjà de 46 %.









* source AT Internet

** source Mediametrie / NetRatings Janvier 2018

Perspectives 2018

Après un début d'année 2018 consacré à l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises fin 2016 et la poursuite d'une politique forte d'investissements, PlanetMedia SA demeure bien armée pour poursuivre sa croissance profitable aussi bien sur les actifs historiques de la société que sur les actifs acquis.

En 2018, le montant des investissements devrait rester au niveau de celui constaté en 2017 comprenant l'impact des investissements liés aux projets « Target » lancé en 2016 et financé à

60 % par la subvention du prix Google - AIPG et « Capsule » lancé 2017 et financé à 47 % par le ministère de la Culture.

L'objectif 2018 de PlanetMedia SA est d'atteindre un niveau de croissance supérieur au marché tout en continuant d'améliorer son EBE en valeur absolue.

Rappel de la simplification juridique approuvée lors de l'AG du 27 avril 2018

A la suite de l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises, Planet.fr SA est devenu PlanetMedia SA. La société présente donc pour l'exercice 2018 des chiffres combinés représentant l'intégralité du groupe. Pour rappel, en 2017, seuls les comptes de Planet.fr SA avaient été publiés, les données présentées ne sont donc pas comparables.

Pour rappel, la structure juridique du groupe en 2018 est la suivante :

PlanetMedia SA : société mère regroupant les activités d'édition du pôle News (Planet.fr et FemmesPlus)

Planet Publishing : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités d'édition du pôle Santé : Medisite et E Santé ainsi que les participations dans Alpen SAM et Medpics SAS

Planet Advertising : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités de monétisation (Display et Marketing direct) de ses actifs Internes (Planet, FemmesPlus, Medisite, E-santé) et de son activité de régie externe (RATP, TRND, Leguide, MK2, .)

PlanetMedia SA, est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, qui poursuit sa croissance d'éditeur indépendant à travers les sites Planet.fr, FemmesPlus.fr , Medisite.fr, e-sante.fr sur les thématiques News, Femmes et Santé avec un positionnement fort sur les CSP+ et les hauts revenus.

Publication du Chiffre d'affaires 1er semestre 2018 le 26 juillet 2018

Publication des Résultats 1er semestre 2018 le 30 août 2018

