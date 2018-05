Planet fr : CA 1er Trimestre Planet Media

Le pôle Santé du groupe (Medisite et E Santé) confirme ainsi son rang de nouvelle entité de poids sur le secteur de l'actualité Santé et Bien-être.

- Avec plus de 5,5 millions de visiteurs uniques par mois**, Medisite progresse de +28 % par rapport à 2017, grâce à son savoir-faire éditorial et technique largement reconnu qui va désormais pouvoir se déployer sur les activités du site E Santé, provenant de l'acquisition d'Addict Media. Davantage orienté vers la femme et la jeune maman, E Santé.fr progresse de 7 % et tutoie aujourd'hui les 2.5 millions de visiteurs uniques par mois**. A noter, une formidable complémentarité entre les 2 sites avec une audience dédupliquée de 7 millions de visiteurs uniques**.

Cette belle dynamique d'audiences ne se reflète pas entièrement dans le chiffre d'affaires trimestriel lié à l'évolution des modes de consommation des médias.

En un an, le poids du smartphone qui représentait déjà 36%, est passé à 48% au premier trimestre 2018.

Cette évolution implique naturellement une baisse du ratio de pages vues par visite ainsi qu'une baisse de l'inventaire entre les 2 périodes.

Le 1er trimestre est particulièrement impacté par cette évolution, le poids du smartphone au 4ème trimestre 2017 étant déjà de 46 %.

* source AT Internet ** source Mediametrie / NetRatings Janvier 2018