Planet fr : Flach LCM 1er trimestre 0 0 18/05/2018 | 11:05

Un T1 dynamique pour un groupe de dimension nouvelle Publication du CA T1 2018 PlanetMedia, nouvelle entité globale suite à l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises depuis 2016, a publié son chiffre d'affaires T1 à 2,7 M€ dont 2,4 M€ en Publicité. L'audience du Groupe progresse de +14% (vs T1 2017) dont +23% de visites. A noter la progression de 28% de Medisite par rapport à 2017 et celle de +7% d'E Santé.fr. Le Groupe se dit confiant dans sa capacité à atteindre un niveau de croissance supérieur au marché pour 2018 tout en continuant à améliorer son EBE en valeur absolue. Commentaires PlanetMedia, nouvelle entité du Groupe, affiche un chiffre d'affaires de 2,7 M€ pour son T1 2018. La Publicité ressort à 2,4 M€ et se distingue de la manière suivante : un tiers du chiffre d'affaires (0,8 M€) repose sur l'activité de régie externe et les deux autres tiers (soit 1,6 M€) reposent sur les actifs core-business avec Planet.fr, Medisite, FemmesPlus, E-Santé.

8,2 14,2

8,4% 74 ,5% EBE 15,4 16,7 8,3% 8 ,5% 3,4 42,3% 4,2 29,5% 4,7 5,3 %CA 30,4% 31,4% ROC %CA

16,6% 14 ,5% 1,4 2,1 2,4 2,9 15,4 % 17,5% RN pdg %CA 1,3 16 ,5% 1,6 2,0 2,4 11,1% 13 ,1% 14,3% Bnpa (€) 0,29 0,33 0,43 0,51 Gearing (%) 68% 60%

42% 36% ROCE (%) 10% 13%

14% 15% ROE (%) 20% 19%

20% 20% Dette nette 4,7 4,9

4,1 4,3 Dividende n 0,06 0,07

0,09 0,10 Yield (%) 0% 0%

0% 0% Ratios 2017 2018e

2019e 2020e VE/CA (x) 2,7 6,3 16,1 16,4 1,6 5,4 11,0 14,0

1,5 1,3 VE/EBE (x)

4,8 4,3 VE/ROC (x)

9,6 7,7 P E (x)

10,9 9,2 Analyste : Louis-Marie de Sade pour Cécile Aboulian 01 44 70 20 70lmdesade@elcorp.com// caboulian@elcorp.com PlanetMedia (ex Planet.fr) Internet L'audience globale du Groupe progresse de +14% (vs T1 2017). Le pôle Santé s'impose comme nouvelle entité de poids du secteur de l'actualité Santé et Bien- être avec une croissance de +28% de l'audience de Medisite à plus de 5,5 millions de visiteurs uniques par mois et de +7% de E Santé.fr à près de 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. A noter cependant que cette dynamique ne se reflète pas complètement dans le chiffre d'affaires, le poids du smartphone étant passé de 36% à 48% en un an, entraînant une baisse du ratio de pages vues par visite ainsi qu'une baisse de l'inventaire entre les 2 périodes. Concernant les perspectives, après un début d'année consacré à l'intégration opérationnelle des sociétés acquises fin 2016 et à la poursuite de la politique d'investissements, le Groupe se dit confiant dans sa capacité à atteindre un niveau de croissance supérieur au marché pour 2018 tout en continuant à améliorer son EBE en valeur absolue. Suite à cette publication, nous attendons un CA 2018 de 14,2 M€ et un ROC de 2,1 M€ (MOC de 14,5%). Recommandation Après des ajustements à la marge sur notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 5,50€. Compte tenu d'un potentiel de hausse supérieur à 15%, notre recommandation passe à l'Achat (vs Accumuler). Prochaine publication : CA S1 le 26 juillet 2018 1 Compte de résultat (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e Chiffre d'affaires 6,9 7,5 8,2 14,2 15,4 Excédent brut d'exploitation 2,4 2,7 3,4 4,2 4,7 Résultat exploitation 1,3 1,2 1,4 2,1 2,4 Résultat financier 0,2 0,7 -0,1 0,0 0,0 Impôts 0,0 0,2 0,0 0,3 0,4 Mise en équivalence 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 Part des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Résultat net part du groupe 1,4 1,9 1,3 1,6 2,0 Bilan (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e Actifs non courants 1,4 8,8 10,7 11,4 12,2 dont goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BFR 0,1 0,9 1,2 2,0 2,2 Disponibilités + VMP 4,2 2,0 1,9 0,9 0,9 Capitaux propres 4,1 5,7 6,9 8,2 9,9 Emprunts et dettes financières 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 Total Bilan 7,9 14,8 16,7 19,5 20,8 Tableau de flux (M€) 2015 2016 2017 2018e 2019e Marge Brute d'autofinancement 2,4 2,6 3,1 3,7 4,3 4,7 Variation de BFR 0,2 0,5 0,8 0,8 0,2 0,2 Flux nets de trésorerie généré par l'activité 2,2 2,1 2,3 2,9 4,2 4,5 Investissements opérationnels nets -1,2 -3,8 -2,6 -2,8 -3,1 -3,3 Investissements financiers nets 0,0 -4,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 Flux nets de trésorerie liés aux investissements -1,2 -8,1 -2,6 -2,8 -3,1 -3,3 Augmentation de capital 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Variation emprunts -0,9 -5,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 Dividendes versés 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 Flux nets de trésorerie liés au financement 1,1 5,2 -0,2 -1,1 -1,1 -1,1 Variation de l'endettement financier net 2,2 -0,8 -0,5 -1,0 0,0 0,0 Ratios (%) 2015 2016 2017 2018e 2019e Variation chiffre d'affaires 5,5% 9,6% 8,4% 74,5% 8,3% Marge EBE 35% 36% 42% 29% 30% Marge opérationnelle 19% 17% 17% 14% 15% Marge nette 20% 26% 17% 11% 13% Investissements opérationnels net/CA -17% -51% -32% -20% -20% BFR/CA 1% 12% 15% 14% 14% ROCE 59% 19% 10% 13% 14% ROCE hors GW 59% 19% 10% 13% 14% ROE 34% 34% 20% 19% 20% Payout 21% 17% 20% 20% 20% Dividend yield 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ratios d'endettement 2015 2016 2017 2018e 2019e Gearing (%) -103% -34% -6% 7% 6% Dette nette/EBE -1,8 -0,7 -0,1 0,1 0,1 EBE/charges financières ns ns ns ns ns Valorisation 2015 2016 2017 2018e 2019e Nombre d'actions (en millions) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Nombre d'actions moyen (en millions) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Cours (moyenne annuelle en euros) 2,9 3,7 4,7 4,7 4,7 (1) Capitalisation boursière moyenne 13,6 17,5 22,1 22,1 22,1 (2) Dette nette (+)/ trésorerie nette (-) -4,2 -2,0 -0,4 0,6 0,6 (3) Valeur des minoritaires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (4) Valeur des actifs financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valeur d'entreprise = (1)+(2)+(3)-(4) 9,4 15,5 21,7 22,7 22,7 PER 9,9 9,0 16,4 14,0 10,9 VE/ EBE 3,9 5,7 6,3 5,4 4,8 VE/ROC 7,1 12,4 16,1 11,0 9,6 VE/CA 1,4 2,1 2,7 1,6 1,5 P/B 3,4 3,1 3,2 2,7 2,2 Données par action (€) 2015 2016 2017 2018e 2019e Bnpa 0,29 0,41 0,29 0,33 0,43 Book value/action 0,9 1,2 1,5 1,7 2,1 Dividende /action 0,06 0,07 0,06 0,07 0,09 2 Système de recommandations : Les recommandations d'EuroLand Corporate portent sur les douze prochains mois et sont définies comme suit : Achat : Potentiel de hausse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, assorti d'une qualité des fondamentaux. Accumuler : Potentiel de hausse du titre compris entre 5% et 15% en absolu par rapport au cours actuel. Neutre : Potentiel du titre compris entre -5% et +5% en absolu par rapport au cours actuel. Alléger : Potentiel de baisse du titre compris entre 5% et 15% en absolu par rapport au cours actuel. Vente : Potentiel de baisse du titre supérieur à 15% en absolu par rapport au cours actuel, valorisation excessive. Sous revue : La recommandation est sous revue en raison d'une opération capitalistique (OPA / OPE / Augmentation de capital…), d'un changement d'analyste ou d'une situation de conflit d'intérêt temporaire entre Euroland Corporate et l'émetteur. Historique de recommandations à compter du 26/02/2017 : Achat : Du 31/07/2017 au 23/02/2018 et depuis le 17/05/2018 Accumuler : Du 26/02/2017 au 28/07/2017 et du 26/02/2018 au 16/05/2018 Neutre : (-) Alléger : (-) Vente : (-) Sous revue : (-) Méthodes d'évaluation : Ce document peut évoquer des méthodes d'évaluation dont les définitions résumées sont les suivantes : 1/ Méthode des comparaisons boursières : les multiples de valorisation de la société évaluée sont comparés à ceux d'un échantillon de sociétés du même secteur d'activité, ou d'un profil financier similaire. La moyenne de l'échantillon établit une référence de valorisation, à laquelle l'analyste ajoute le cas échéant des décotes ou des primes résultant de sa perception des caractéristiques spécifiques de la société évaluée (statut juridique, perspectives de croissance, niveau de rentabilité...). 2/ Méthode de l'ANR : l'Actif Net Réévalué est une évaluation de la valeur de marché des actifs au bilan d'une société par la méthode qui apparaît la plus pertinente à l'analyste. 3/ Méthode de la somme des parties : la somme des parties consiste à valoriser séparément les activités d'une société sur la base de méthodes appropriées à chacune de ces activités puis à les additionner. 4/ Méthode des DCF : la méthode des cash-flows actualisés consiste à déterminer la valeur actuelle des liquidités qu'une société dégagera dans le futur. Les projections de cash flows sont établies par l'analyste en fonction de ses hypothèses et de sa modélisation. Le taux d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital, qui représente le coût de la dette de l'entreprise et le coût théorique des capitaux propres estimés par l'analyste, pondérés par le poids de chacune de ces deux composantes dans le financement de la société. 5/ Méthode des multiples de transactions : la méthode consiste à appliquer à la société évaluée les multiples observés dans des transactions déjà réalisées sur des sociétés comparables. 6/ Méthode de l'actualisation des dividendes : la méthode consiste à établir la valeur actualisée des dividendes qui seront perçus par l'actionnaire d'une société, à partir d'une projection des dividendes réalisée par l'analyste et d'un taux d'actualisation jugé pertinent (généralement le coût théorique des fonds propres). 7/ Méthode de l'EVA : la méthode "Economic Value Added" consiste à déterminer le surcroît annuel de rentabilité dégagé par une société sur ses actifs par rapport à son coût du capital (écart également appelé "création de valeur"). Ce surcroît de rentabilité est ensuite actualisé pour les années à venir avec un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, et le résultat obtenu est ajouté à l'actif net comptable. DETECTION DE CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS Corporate Finance Intérêt personnel de l'analysteDétention d'actifs de l'émetteurCommunication préalable à l'émetteur Contrat de liquidité Contrat Eurovalue*Non Non Non Oui Non Oui * Animation boursière comprenant un suivi régulier en terme d'analyse financière avec ou non liquidité 3 Ce document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays. Ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. Les valeurs mobilières objet de l'opération présentée dans le présent document ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en France. L'offre des valeurs mobilières objet de l'opération présentée dans le présent document a été effectuée dans le cadre d'un placement privé, conformément au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier auprès d'investisseurs qualifiés, agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier. S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce document rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet État membre. Ce document ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ou tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. La Société n'envisage pas d'enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(1)(e) (i), (ii) ou (iii) de la Directive Prospectus de l'Union Européenne et qui sont également considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent document fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées. Aucune copie de ce document n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Il appartient aux personnes en possession du présent document de s'informer des éventuelles restrictions locales et de s'y conformer. Euroland Corporate 17 avenue George V 75008 Paris 01 44 70 20 80 4 La Sté Planet.fr SA a publié ce contenu, le 18 mai 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

