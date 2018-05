Planet fr : Flash Euroland 1er trimestre 0 0 18/05/2018 | 11:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires LA SMALL TOUCH 16 mai 2018 COMMUNIQUÉS ALBIOMA - Signature d'un financement de 110 millions d'euros pour l'activité Solaire d'Albioma dans l'Océan Indien BASTIDE - Bonne performance au 3ème trimestre (+37%) - Confirmation des perspectives de croissance - Acquisition en... CAFOM - Chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2017-2018 - 216,2 M€ - Accélération de la croissance au 2ème trimestre CLARANOVA - La forte hausse du chiffre d'affaires s'est poursuivie sur le troisième trimestre 2017-2018 (+25 % à 33,3 MEUR) ELECTRO POWER - RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2018 LE CHIFFRE D'AFFAIRES DOUBLE ET DES INSTALLATIONS SONT RÉALISÉES GECI INTERNATIONAL - Chiffre d'Affaires Annuel 2017-2018 GROUPE BASTIDE - Bonne performance au 3ème trimestre (+37%) - Confirmation des perspectives de croissance - Acquisition en Respiratoire au Royaume-Uni Groupe Micropole - chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 en ligne avec les prévisions Groupe O2i - Croissance soutenue au T1 2018 + 7,1% à 12,55 M€ PRODWARE - Hausse de 4,1% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018 à 45,1 Millions d'Euros Prologue - Poursuite de la croissance au 1er trimestre 2018 - Activité Cloud et Services Managés en hausse de +21,7% QWAMPLIFY - Chiffre d'affaires S1 2018 THERANEXUS - PUBLIE SA POSITION DE TRESORERIE AU 31 MARS 2018 AGENDA EVÈNEMENTS MIDCAP PARTNERS Conférence Midcap Partners 16&&17 mai 9:00-17:00 TYPE LIEU Conférence Pavillon Dauphine VALEUR DATE HORAIRE TYPE LIEU Enensys Technologie 16 Mai 11:30-13:00 Introduction réunion Palais Brogniart VALEUR DATEHORAIRE EVÈNEMENTS MARCHÉ DU JOUR ________________________________________________________________________________________ MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 42, RUE DE WASHINGTON • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON PUBLICATIONS 16 mai 2018 PLANET MEDIA CA T1 2018 (-) (Communiqué société) Un peu pénalisé par les audiences mobiles Planet Média publiait hier soir un chiffre d'affaires T1 2018, un peu en dessous de nos attentes. Le groupe enregistre un CA de 2,67M€ dont 2,36M€ sur la partie Publicité, en hausse de 37% par rapport à l'an dernier, porté par l'effet de l'intégration d'Addict Media Régie et de e-santé.fr. Sur la Publicité, la partie sur les actifs externes, schématiquement l'activité Régie, ressort à 0,78M€. Les actifs internes (Planet.fr, Medisite, FemmesPlus et E-Santé), donc proche du périmètre historique, ont généré sur le trimestre un CA de 1,58M€, à rapprocher du CA Publicité de l'an dernier de 1,69M€. Malgré la très bonne orientation des audiences (+14%) notamment sur les sites santé (+23%), la forte progression de l'audience smartphone, qui représente désormais 48% des audiences (vs 36% l'an dernier) pénalise un peu les revenus publicitaires, la monétisation des audiences mobiles étant plus faible que sur desktop. Au final, suite à cette publication nous revoyons légèrement à la baisse notre estimation de CA pour 2018, prenant en compte l'évolution rapide des audiences mobiles. Nous anticipons désormais un CA de 12,0M€ (vs 13,8M€) sur l'exercice. Depuis le début d'année, le titre continue de souffrir sévèrement (-13,7% YTD), nous continuons d'estimer qu'il s'agit d'une opportunité à saisir pour se positionner sur un groupe en plein changement de dimension et poursuivant toujours une trajectoire de croissance rentable. Les ratios de valorisation actuels demeurent particulièrement attractifs. En ce sens, nous maintenons notre recommandation à l'Achat avec un OC ajusté à 5,4€ (vs 5,6€), soit un upside potentiel de 26%. Achat, OC de 5,4€ (vs 5,6€) - Florian Cariou : + 33 1 53 45 10 98 Infos marché Secteur Internet Cours (€) 4.3 Capitalisation (M€) 20.8 Marché Euronext Growth Bloomberg ALPLA F P Actionnariat Dirigeants et man Autocontrôle Flottant dataires 52.5% 3.5% 44.0% M€ (31/12) 2016 2017e 2018e 2019e CA 7.5 8.2 12.0 12.9 var. 9.6% 8.4% 46.6% 8.0% ROC 1.2 1.4 1.5 1.9 marge op. 16.4% 17.6% 12.8% 14.4% RNpg publié 1.9 1.3 1.2 1.6 BNPA (€) var. 0.41 5.3% 0.27 -34.0% 0.25 -6.5% 0.34 34.7% Dividende net (€) Rendement net 0.07 1.6% 0.08 1.9% 0.08 1.9% 0.08 1.9% FCF 2.3 1.7 1.7 2.1 ROCE nsnsnsns VE/CA (x) VE/ROC (x) PER (x) 2.9 16.7 16.2 1.9 1.6

14.8 11.2

17.4 12.9 Dette fin. Nette 2.9 3.2 1.8 0.1 Gearing 52% 52% 27% 1% Estimations Midcap Partners Prochain évènement : CA S1 2018 - 26/07/2018 ___________________________________________________________________________________________________ MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS •42 RUE WASHINGTON• PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON ACTUALITÉS 16 mai 2018 (Communiqué société) ELIOR Nouveau profit warning (-) Elior annonce ce matin une révision de ses prévisions pour l'exercice en cours. Cette annonce ne nous surprend pas vraiment puisque nous avions à plusieurs reprises évoqué les risques sur l'instabilité suite aux différents changement de management sur des postes clés ainsi que des gains de contrats qui pourraient peser sur les marges. Le groupe annonce une croissance de 3,9% dont 2,9% de croissance organique. Nous jugeons cette croissance organique légèrement décevante, impactée par les intempéries en Europe et les grèves en France. Le groupe vise maintenant une croissance organique proche de 3% vs supérieure à 3% auparavant. La marge EBITDA atteint 6,9% inférieures à nos attentes et celles du management. Cette performance s'explique par la baisse de rentabilité en restauration collective impactée par les démarrages de contrats et l'instabilité managériale. Le groupe révise ainsi ses objectifs à la baisse avec une marge EBITDA maintenant attendue entre 7,5% et 7,8% soit un recul de plus de 50 bps alors que le groupe visait une stabilité. Cette publication est selon nous bien évidemment décevante à tous les points de vue mais avant tout sur la croissance organique sur laquelle nous étions confiants. Notre prudence sur le dossier est ainsi renforcée. Nos prévisions seront ajustées après la conférence téléphonique ce matin. En attendant, notre recommandation à Neutre est maintenue avec un objectif sous revue. Neutre, OC sous revue (vs. 20,4€) - Charles-Louis Planade : + 33 1 55 35 69 47 Infos marché Secteur Restaurat ion & Concession Cours (€) 15.5 Capitalisation (M€) 2664.1 Marché Comparti ment A Bloomberg ELIOR F P Actionnariat Robert Zolade Emesa CDPQ Flottant 23.1% 9.9% 6.5% 60.5% M€ (30/09) 2017e 2018e 2019e 2020e CA (M€) 6422.0 6680.1 6889.6 7065.9 Var 8.9% 4.0% 3.1% 2.6% ROC 330.0 321.7 336.7 358.7 Marge op. 5.1% 4.8% 4.9% 5.1% RNpg 113.7 160.8 171.4 189.3 BNPA publié € Var. BNPA 0.66 -16.0% 0.93 41.4% 0.99 6.6% 1.10 10.4% Dividende (€) Rendement 0.42 2.7% 0.42 2.7% 0.42 2.7% 0.42 2.7% FCF 74.0 143.5 249.5 265.9 ROCE 6.1% 6.5% 6.9% 7.5% VE/CA (x) VE/ROC (x) PER (x) 0.6 13.2 16.6 0.6 0.5

12.1 10.8

15.5 14.1 Dette fin. Nette 1616.0 1574.8 1397.8 1192.0 Gearing 100% 92% 77% 61% Estimations Midcap Partners Prochain évènement : T2 2017-18 - 29 mai 2018 ___________________________________________________________________________________________________ Source: FACTSET MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS •42 RUE WASHINGTON• PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON Disclaimer Ce document peut mentionner des méthodes d'évaluation définies comme suit : 1/Méthode des DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs dégagés par l'exploitation de l'entreprise. Les flux de trésorerie sont déterminés par les prévisions financières de l'analyste et ses modèles. Le taux d'actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du capital qui est défini par la moyenne pondéré du coût de la dette de l'entreprise et le coût théorique de ses capitaux propres tel qu'estimé par l'analyste. 2/Méthode des comparables : application de multiples de valorisation boursière ou observés dans le cadre de transactions récentes. Ces multiples peuvent être utilisés comme références et être appliqués sur les agrégats financiers de l'entreprise pour en déduire sa valorisation. L'échantillon est constitué par l'analyste en fonction des caractéristiques de l'entreprise (taille, croissance, rentabilité…). Celui-ci peut par ailleurs appliquer une prime/escompte en fonction de sa perception des caractéristiques de l'entreprise. 3/Méthode patrimoniale : estimation de la valeur des fonds propres à partir des actifs réévalués et corrigés de la valeur de la dette. 4/Méthode d'actualisation des dividendes : actualisation des flux de dividendes futurs estimés. Le taux d'actualisation retenu est généralement le coût du capital. 5/Somme des parties : cette méthode consiste à estimer les différentes activités d'une entreprise en utilisant la méthode d'évaluation la plus appropriée pour chacune d'entre elles, puis en réaliser la somme. Grille de recommandations : Achat : surperformance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 - 12 mois Neutre : performance attendue comprise entre -10% et +10% par rapport au marché dans un horizon 6 - 12 mois Vente : sous-performance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 - 12 mois Détections des conflits d'intérêts : Entreprise Cours de clôture (€) Recommandation Avertissement ELIOR 15.46 Neutre Néant PLANET MEDIA 4.3 Achat D,G A LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur;

B L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou de toute personne morale qui lui est liée;

C LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs;

D LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ; E LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ; F LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement liés à l'activité corporate ; G LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur. Répartition des recommandations Au 01/05/2018 les recommandations émises par l'équipe de recherche MidCap de LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP se répartissent comme suit : Recommandation Entreprises suivies dont Entreprises "Corporate" Achat 67% 76% Neutre 32% 24% Vente 1% 0% Les prix de référence utilisés dans ce document sont des prix de clôture. Toute opinion émise dans le présent document reflète notre jugement actuel et peut être amené à être modifiée sans avertissement préalable. LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP a adopté des modalités administratives et organisationnelles effectives, y compris des « barrières à l'information », afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement. La rémunération des analystes financiers qui participent à l'élaboration de la recommandation n'est pas liée à l'activité de « corporate finance ». London Paris Midcap Partners - LCM Midcap Partners - LCM 4th Floor - 130 Wood Street 42, rue de Washington London EC2V 6DL 75008 Paris +44 20 7936 1722 +33 1 55 35 69 47 La Sté Planet.fr SA a publié ce contenu, le 18 mai 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le18 mai 2018 09:04:07 UTC. Document originalhttp://p.mcdn.fr/files/images/actionnaires/Small_Touch_16-05-2018.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/D039F6E5EBC0F423FB14E453720772466860680B 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur PLANET.FR 11:05 PLANET FR : Flach LCM 1er trimestre PU 11:05 PLANET FR : Flash Euroland 1er trimestre PU 15/05 CORRECTION : PlanetMedia SA (ex Planet.fr SA) : Chiffre d'affaires au 31 Mars 20.. GL 15/05 PLANET FR : CA 1er Trimestre Planet Media PU 15/05 PLANETMEDIA SA (EX PLANET.FR SA) : Chiffre d'affaires au 31 Mars 2018 GL 15/05 PLANET.FR : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 27/04 PLANET.FR : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 26/02 PLANET FR : Flash Euroland PU 23/02 PLANET FR : Flash LCM PU 23/02 PLANET.FR : améliore sa rentabilité opérationnelle CF