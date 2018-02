Communiqué de presse du 23 Février 2018

Planet.fr SA : Forte progression de la rentabilité opérationnelle

Synthèse : les 4 chiffres clés de l'exercice 2017 :



Audience : + 12 %

Chiffre d'affaires : + 8 %

EBE : + 29 %

Dividende : 0.08 €/ action

Planet.fr SA publie ses résultats annuels sociaux (n'intégrant pas les sociétés Planet Advertising anciennement Addict Media régie et Planet Publishing anciennement E santé issues des acquisitions réalisées en 2016).

Les comptes ont été audités et arrêtés par le conseil de surveillance en date du 21 février 2018.

en K€ 2016 2017 évol. % S1 2016 S1 2017 évol. % S2 2016 S2 2017 évol. % Total CA 7 531 8 160 +8% 3 709 3 921 +5% 3 822 4 239 +11% dont CA Publicité 6 412 6 753 +5% 3 230 3 347 +4% 3 182 3 406 +7% EBE 2 691 3 462 +29% 1 310 1 520 +16% 1 381 1 942 +41% % EBE/CA 36% 42% 35% 39% 36% 46% Dotation amort.et prov. 1 484 2 097 +41% 624 1 040 +58% 860 1 057 +23% Résultat net 1 939 1 350 -30% 722 378 -48% 1 217 972 -20% % RN/CA 26% 17% 20% 10% 36% 23%

Audience : Planet.fr SA + 12 % de visiteurs

L'audience de Medisite a enregistré sur l'exercice une forte croissance de +18 %* tout comme l'audience de Planet.fr qui progresse de 19 %*. Les projets lancés en 2017 pour mieux adresser la forte croissance de l'usage des smartphones portent leurs fruits (+ 50 % d'audience sur smartphone) et la société tire profit des développements du projet Target (le bon contenu, à la bonne personne, au bon moment et sur le bon support digital que ce soit un mobile ou un ordinateur).



*Source : OJD /ACPM

Chiffre d'affaires 2017 : + 8 %

Planet.fr SA continue d'accroître ses parts de marché sur l'activité publicitaire display avec une croissance de +13%, 3 fois supérieure aux investissements display dans le marché (hors réseaux sociaux) qui ont progressé de +4% en 2017. Cette activité, liée aux ventes d'espaces sur les sites, représente 72 % du CA Publicité et bénéficie des premières synergies suite au rachat de la régie Addict Media Régie en novembre 2016.





*Source : 19ème Observatoire de l'e-pub du SRI





EBE 2017 : 3 462 K€ soit 42 % du CA et RN 2017 : 1 350 K€ soit 17 % du CA

Avec un EBE de 42% (vs 36% en 2016) Planet.fr SA démontre, une nouvelle fois, sa capacité à générer une croissance profitable.





Planet.fr SA publie un résultat net de 1 350 K€ représentant 17% du CA.

Rappelons que l'exercice 2016 avait bénéficié d'un profit exceptionnel d'un montant de 662 K€ lié au financement d'une partie des acquisitions via l'autocontrôle.

Compte tenu de ces bonnes performances, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale le versement d'un dividende de 0,08 € /action au titre de l'exercice 2017 vs 0,07 € / action au titre de l'année 2016 et 0,06 € /action au titre de l'exercice 2015.

Structure bilancielle solide

L'endettement bancaire net s'élève à 3 160 K€ ; il représente moins d'une année d'EBE.

La société continue ainsi de disposer des moyens pour assurer le financement d'une croissance forte tant interne qu'externe.

Poursuite des investissements technologiques

La Société a poursuivi sa politique d'investissement ambitieuse en 2017 (24% de son CA) notamment liée :





au projet Planet Target (900 K€ dont 60% financés par la subvention du Fonds pour l'innovation numérique de la Presse GOOGLE & AIPG )





au lancement du projet Planet Capsule (615 K€ dont 48 % financés par une subvention du ministère de la culture)





Faits majeurs de 2017 : structuration des sociétés acquises



Comme annoncé, l'exercice 2017 a été marquée par la mise en oeuvre de l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises en 2016.

La première étape a été de fusionner la holding Addict Media avec Planet.fr SA au fin juillet 2017.

Au second semestre 2017, les 2 filiales Planet Advertising (anciennement Addict Media Régie) et Planet Publishing (anciennement E-Santé) ont eu un exercice exceptionnel de 6 mois sur leur périmètre historique.

Les premiers éléments financiers de ces filiales (ci-dessous) ne sont pas encore représentatifs (période de transition et d'intégration dans Planet.fr SA, transactions intra-groupe, saisonnalité de l'activité).

Les retraitements intra-groupes nécessaires sur ce premier semestre de comptabilisation des nouvelles entités sociales rendent en effet l'interprétation économique de leurs résultats non significatifs.

Les résultats du premier semestre 2018 permettront leur mise en perspective au sein du nouveau Groupe.





Planet Advertising (anciennement Addict Media Régie) : Planet Publishing (anciennement E santé) :



En 2017 Planet.fr SA a mis en place l'organisation de Planet Advertising pour permettre à sa régie de :

monétiser les actifs externes

A noter, la RATP a reconduit Planet Advertising pour gérer en exclusivité l'ensemble des espaces publicitaires de ses supports digitaux (desktop, mobile et tablette) en 2018 et 2019.

monétiser les actifs internes (Planet.fr, Medisite, E Santé, FemmesPlus) et en particulier créer des synergies entre les 2 actifs santé

Concernant Planet Publishing, le groupe a mis en place les fondations (techniques, marketing, éditorial) pour assurer le développement du site E Santé. E Santé est désormais sur la même plateforme technologique que le

s autres sites du groupe et peut bénéficier du savoir-faire historique de la société en matière de développement d'audience tout en bénéficiant de fortes synergies de coûts.



Perspectives 2018

Après une année 2017 charnière qui a été consacrée à l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises en 2016 et la poursuite d'une politique forte d'investissements, Planet.fr SA est bien armée pour poursuivre sa croissance profitable aussi bien sur les actifs historiques de la société que sur les actifs acquis.

En 2018, le montant des investissements devrait rester au niveau de celui constaté en 2017.

L'objectif 2018 de Planet.fr SA est d'atteindre un niveau de croissance supérieur au marché tout en continuant d'améliorer en valeur absolue son EBE.



Simplification juridique proposée lors de la prochaine AG

A la suite de l'intégration opérationnelle et juridique des sociétés acquises, Planet.fr proposera un changement de dénomination social au cours de sa prochaine AG pour devenir Planet Media SA.

La structure juridique du groupe visée pour 2018 est la suivante :

Planet Media SA : société mère regroupant les activités d'édition du pôle News (Planet.fr et FemmesPlus)

Planet Publishing : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités d'édition du pôle Santé (Medisite, E Santé, Alpen, Medpics)

Planet Advertising : société fille détenue à 100 % par Planet Media SA regroupant les activités de monétisation (Display et Marketing direct, actifs Internes et Externes)

A propos de Planet.fr SA

Planet.fr SA, est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, qui poursuit sa croissance d'éditeur indépendant sur les thématiques News, Santé et Femmes avec un positionnement fort sur les CSP+ et les hauts revenus.

Publication Chiffre d'affaires 1er trimestre le 15 mai 2018

Retrouvez toutes les informations actionnaires : actionnaires planet.fr

Contact : Jérôme DUCA - email : jerome.duca@planetmedia.fr

Alternext - Code ISIN : FR 0010211037 - mnémonique : ALPLA

