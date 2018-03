CORRIGE ET REMPLACE : Nouvelle dynamique à la Direction de PAT

Nomination de Paul Hannewald au poste de Directeur Opérationnel

Regulatory News:

Ce communiqué remplace celui publié le 8 mars à 12h00 pour la raison suivante: Paul Hannewald Direction Général devient dans la version corrigée "Directeur Opérationnel."

Depuis 2 ans, la société PAT (Paris:ALPAT) s’est renforcée au travers de croissances externes et internes avec désormais 4 filiales à son actif, dont la dernière Temisis en pharmaceutique. Jean-Paul Fèvre, fondateur et PDG de PAT, souhaite dorénavant s’occuper plus particulièrement de la stratégie du Groupe. Dans cet objectif il a décidé de nommer Paul Hannewald, Directeur Général Délégué, au poste de Directeur Opérationnel de PAT.

Docteur en Pharmacie et en Physique-Chimie, Paul Hannewald dispose d’une dizaine d’années d’expérience dans la recherche en chimie analytique appliquée aux molécules végétales. Il est l’initiateur des travaux qui ont mené au Target Binding®, une technologie unique permettant très rapidement d’identifier et de classer par affinité à une cible les principes actifs d’un extrait végétal. Celle-ci a été perfectionnée chez PAT dès qu’il a rejoint la société en 2010 à l’âge de 30 ans en tant que Directeur Adjoint de la recherche. C’est notamment ce qui a permis à PAT d’attirer d’importants groupes industriels à l’instar de BASF. Devenu Directeur Général Adjoint, il contribue activement au développement de la société.

Sa parfaite connaissance du fonctionnement et de la stratégie de l’entreprise, conjuguée à sa capacité d’innovation et son audace, s’accordent parfaitement avec l’ambition de PAT.

Cette évolution au sein de la direction, avec Jean-Paul Fèvre en tant que PDG et Paul Hannewald Directeur Opérationnel, contribue à dynamiser le développement du Groupe PAT.

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

