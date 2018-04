Activité du 1er trimestre 2018 : +2,8%

Le chiffre d'affaires économique de la Compagnie Plastic Omnium s'établit à 1 942 millions d'euros au 1er trimestre 2018, en progression de +2,8% à périmètre et change constants.

Dans l'automobile, cette croissance est de +3,1%, dans une production automobile mondiale en recul de -0,6% sur la période.

« Comme prévu, notre activité surperforme de près de 4 points la production automobile mondiale. Le deuxième trimestre connaîtra une croissance beaucoup plus soutenue. Nos résultats poursuivront leur amélioration au premier semestre et sur l'ensemble de l'année.

Concomitamment, nous renforçons notre innovation et nos développements technologiques pour une mobilité propre et connectée. »

Laurent Burelle, Président-Directeur Général

