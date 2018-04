PLASTIC OMNIUM : le titre en baisse après les trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La publication trimestrielle de Plastic Omnium s’avère fraîchement accueillie en Bourse, où le titre recule de 3,35% à 39 euros. L’équipementier automobile a publié un chiffre d’affaires économique de 1,942 milliard d’euros au 1er trimestre 2018, en baisse de 4,8% par rapport au 1er trimestre 2017. A périmètre et change constants, il ressort toutefois en progression de 2,8%. En effet, le groupe a subi 109 millions d’euros d’effets négatifs de change et 44 millions d’euros d’effets négatifs de périmètre.S'agissant de ses perspectives, Plastic Omnium explique qu'au 2ème trimestre 2018, la production automobile mondiale est attendue en hausse de plus de 5%. " Sur ces bases, l'activité de Plastic Omnium, à périmètre et changes constants, évoluera encore plus rapidement ", note la société." S'appuyant sur un bon niveau d'activité, sur son carnet de commandes et ses nouvelles ouvertures d'usines ainsi que sur la rationalisation de son portefeuille d'activités, Plastic Omnium affichera une nouvelle amélioration de ses résultats au 1er semestre 2018 ", conclut le groupe.