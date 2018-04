Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities réitère sa recommandation Achat sur le titre Plastic Omnium, assortie d’un objectif de cours de 48 euros, malgré la « faiblesse passagère » du premier trimestre 2018 et de la réaction épidermique qui en découlé hier sur les marchés (-1,04%). Le bureau d’études explique que cette publication ressort marginalement en dessous des attentes et traduit une situation temporaire pour l’équipementier automobile qui a subi des effets changes négatifs, un effet de base défavorable et un arrêt de croissance en Amérique du nord.Néanmoins, le groupe précise que le rebond de la croissance de la production automobile mondiale attendue au deuxième trimestre permettra de rattraper cette faiblesse temporaire de l'activité, ce qui est en ligne avec le scenario de l'analyste.