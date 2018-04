Plastic Omnium : attend une accélération au 2e trimestre

24/04/2018 | 09:13

La progression des ventes à données comparables de Plastic Omnium a ralenti au 1er trimestre (T1) 2018, mais le groupe continue de surperformer son marché et la direction table sur une accélération dès le deuxième quart de l'année.



Les ventes consolidées de l'équipementier automobile se sont, en données publiées, contractées de 6,1% au terme du premier quart de l'année 2018, à 1,7 milliard d'euros. En données organiques, le taux est de + 2,5%.



Concernant le 'CA économique', qui intègre les coentreprises, le chiffre atteint 2,04 milliards d'euros (- 109 millions d'effets de changes et - 44 millions d'effet de périmètre), soit des variations de respectivement - 4,8% et + 2,8%. En données organiques, l'Amérique latine affiche un taux de 10,1%, l'Asie de 5,4%, l'Europe/Afrique de 3,1%, quand l'Amérique du Nord se tasse de 0,3%.



La croissance organique, voisine de 10% en 2017, ralentit, mais la surperformance de la seule division Automobile (par opposition à l'Environnement, mis en vente ; + 3,1%) par rapport à l'évolution de la production automobile mondiale (- 0,6% au T1) est donc proche de 4 points de pourcentage, souligne la direction.



'Le deuxième trimestre connaîtra une croissance beaucoup plus soutenue (avec une production automobile en hausse de plus de 5%, prévoit la direction, ndlr). Nos résultats poursuivront leur amélioration au premier semestre et sur l'ensemble de l'année', déclare le PDG Laurent Burelle.





