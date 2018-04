Plastic Omnium : Invest Securities reste à 'achat'

25/04/2018 | 10:16

Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 48 euros sur Plastic Omnium, 'avec un potentiel qui s'est encore amélioré (+21%) du fait de la réaction négative sur le titre hier, plus épidermique que fondamentale'.



'La publication du premier trimestre 2018 ressort marginalement en dessous des attentes et traduit une situation temporaire pour le groupe qui a subi des effets changes négatifs, un effet de base défavorable et un arrêt de croissance en Amérique du Nord', explique l'analyste.



Invest Securities note aussi que selon l'équipementier, le rebond de la croissance de la production automobile mondiale attendu au deuxième trimestre permettra de rattraper cette faiblesse temporaire de l'activité.



