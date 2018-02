En M€

Données non auditées 2016-2017 2017/2018 Variation 1er trimestre 148,8 165,3 +11,1%

Le Groupe Plastivaloire réalise un bon début d'exercice avec un chiffre d'affaires de 165,3 M€ en hausse de +11,1%. L'activité a été particulièrement dynamique en France, grâce à de bonnes cadences de production sur la quasi-totalité des sites de production. Cette performance illustre la capacité du Groupe à se positionner sur des marchés porteurs dans tous les domaines.

A l'étranger, la croissance est également forte, soutenue par de bons carnets de commandes en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Tunisie.

La croissance des secteurs Automobile et Industries (pièces et outillages) est homogène, chaque secteur contribuant respectivement pour 82,3% et 17,7% au chiffre d'affaires. Le premier trimestre a été notamment marqué par une facturation élevée sur les outillages dans les 2 secteurs, directement liée à des commandes qui vont entrer en production fin 2018 - début 2019.

Révision à la hausse de l'objectif de croissance 2017-2018

Dans un contexte de base de comparaison de plus en plus exigeante, le Groupe démarre parfaitement l'exercice avec un rythme de croissance supérieur à ses attentes.

Grâce à l'avance prise au premier trimestre le Groupe revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires entre 660 et 670 M€ (vs 650 précédemment) tout en maintenant son objectif de marge d'EBITDA autour de 12,5%

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'Automobile et de l'Industrie. Le Groupe Plastivaloire dispose de 27 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

