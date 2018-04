Poenina étoffe ses résultats en 2017

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Poenina, coté depuis fin 2017 à la Bourse suisse, a amélioré ses résultats à tous les niveaux l'année dernière. La société zurichoise a promis jeudi de rémunérer ses actionnaires avec un dividende de 1,60 franc par titre.

Le chiffre d'affaires a progressé de 9,1% à 124,8 millions de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est amélioré de 11,2% à 8,7 millions. Le bénéfice net a quant à lui bondi de 20% à 7,2 millions, a détaillé Poenina dans un communiqué.

En guise de perspective pour 2018, la direction a indiqué s'attendre à une "légère amélioration" des résultats, sans dévoiler d'objectif chiffré.

Poenina s'était lancé fin 2017 en Bourse, avec une première cotation mi-novembre dernier sur la place zurichoise.

Le groupe de neuf sociétés, fondé en 2010 par l'entrepreneur valaisan Jean-Claude Bregy, emploie quelque 457 collaborateurs répartis sur dix sites en Suisse alémanique. Poenina est spécialisé dans les techniques - notamment les installations sanitaires, le chauffage et la ventilation - et l'enveloppe du bâtiment avec les toitures et la zinguerie.

