Poujoulat : Victoire de Cheminées Poujoulat dans le Grand Prix Atlantique

Deux semaines après une belle troisième place au Spi Ouest-France, Cheminées Poujoulat s'est imposé au Grand Prix Atlantique, à Pornichet, pour sa toute première participation.

L'équipage composé de Jean-Christophe Mourniac et Antoine Rucard et emmené par notre skipper suisse Bernard Stamm a parfaitement géré son week-end de compétition. Le Diam 24 Cheminées Poujoulat s'adjuge la victoire au général, remportant au passage 4 des 10 manches de la régate (un côtier et neuf parcours de type Stadium).

« Ça fait du bien de gagner et de voir que le travail commence à payer, » souligne Bernard Stamm. « Au Spi Ouest-France, on avait bien commencé la course mais on a un peu cafouillé lors du dernier jour. Cette fois, on a réussi à aller au bout et c'est super. On a la vitesse et on est de mieux en mieux coordonné à bord. On s'est montré très régulier, même dans des conditions très différentes. C'est important parce qu'à 26 bateaux, on a vite fait de faire une contre-performance ».

© Photo : Jean-Marie Liot

