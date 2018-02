Poujoulat Sa : Groupe POUJOULAT : activité du 3e trimestre et perspectives

L'embellie se confirme au troisième trimestre (octobre à décembre 2017). Le chiffre d'affaires du groupe POUJOULAT a cru de 6,4% soit un niveau comparable à celui de fin septembre dernier. La croissance s'est accélérée sur le marché français alors que le chiffre d'affaires à l'export a sensiblement ralenti, notamment dans le segment cheminées industrielles (-10% sur le troisième trimestre). Néanmoins les marges de ce segment se sont nettement améliorées.

Les activités « conduits de cheminées » et « bois énergie » ont été en croissance respective de 6,8% et 14,7% sur le troisième trimestre.

Chiffre d'affaires de POUJOULAT SA - (en milliers d'euros)



Du 1er avril au

31 décembre 2017



Du 1er avril au

31 décembre 2016



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



77 887



5 877



83 763



72 286



6 087



78 373



7.7%



-3.5%



6.9%



Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d'euros)



Du 1er avril au

31 décembre 2017



Du 1er avril au

31 décembre 2016



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



130 915



33 513



164 428



118 680



35 882



154 562



10.3%



-6.6%



6.4%



Des perspectives positives

Malgré un mois de janvier très doux, notre activité s'est bien maintenue et le début du mois de février est très encourageant. La croissance du dernier trimestre de l'exercice devrait donc être au moins équivalente à celle des trois trimestres précédents. Nous anticipons donc un chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2017-2018 compris entre 220 et 224 millions d'euros.

Malgré les difficultés conjoncturelles rencontrées par notre branche « cheminées industrielles », les résultats du groupe POUJOULAT devraient marquer une nette amélioration.

Les perspectives à moyen terme sont positives dans de nombreux domaines : la production de logements est en croissance. Le prix des énergies fossiles est en forte hausse (prix du pétrole et fiscalité) et entraine de facto des investissements de rénovation et une très forte attractivité du bois énergie. Enfin, la reprise des investissements des entreprises et la confiance retrouvée des consommateurs partout en Europe vont nous impacter positivement dans les mois à venir.

Grâce à ses capacités disponibles, à la qualité de ses produits et à la notoriété de ses marques, le groupe POUJOULAT est en excellente position pour profiter de cette bonne conjoncture et pour augmenter à la fois son chiffre d'affaires et ses résultats.

Communication financière : finance@poujoulat.fr



Prochain communiqué le 15 mai 2018 : Publication des chiffres d'affaires du 4ème trimestre

de l'exercice 2017/2018 - Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-51935-com_financier-3eme-trimestre-2017-2018-corrige.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews