Poulaillon : une eau minérale primée

22/03/2018 | 09:05

Poulaillon a annoncé hier soir que son eau minérale Velleminfroy avait reçu la médaille d'argent dans la catégorie 'Eaux plates de caractère' au terme du 2ème concours international des Eaux Gourmet.



Il s'agissait de la seconde édition de ce concours organisé par l'Agence pour la promotion des produits agricoles (AVPA), qui s'est tenue le 20 mars. 75 eaux réparties en six catégories étaient représentées.



'Après une médaille de bronze décernée à Lyon en 2017, mes équipes et moi-même sommes fiers de cette médaille d'argent à Paris en 2018', a déclaré Paul Poulaillon, président-fondateur du groupe agroalimentaire familial alsacien





