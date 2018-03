Poulaillon : va proposer un dividende

06/03/2018 | 13:52

Poulaillon annonce qu'il sera proposé à son assemblée générale mixte des actionnaires qui se tiendra le 27 mars 2018, le versement d'un dividende de 0,04 euro par action.



Par ailleurs, le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide indique que son 49ème point de vente a été ouvert à Reims le vendredi 2 mars. Il s'agit d'un atelier de cuisson d'une surface de 182 m², détenu en propre.



Enfin, il précise que les ventes de son pôle eau se sont élevées à 327.000 euros au 28 février 2018 à comparer à 261.000 euros à fin février 2017, et que les perspectives de ventes pour les mois à venir sont favorables.



