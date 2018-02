POXEL : dévoile des résultats encourageants sur PXL770 contre la NASH

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENFIT -0.25% 24.08 -1.42%

Poxel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre le diabète de type 2 et les maladies hépatiques dont la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la présentation d'un poster sur des données de preuve de concept du PXL770 dans un modèle de NASH d'origine alimentaire confirmée histologiquement. Ces résultats sont présentés lors du Global NASH Congress 2018 qui se tient à Londres du 26 au 27 février 2018.Dans cette étude, le PXL770 apparaît comme une nouvelle approche thérapeutique dans le traitement et l'amélioration des principaux symptômes des stéatoses hépatiques non alcooliques (NAFLD). Le PXL770 est en cours d'évaluation dans une étude de Phase 1b avec administration de doses multiples et croissantes chez des volontaires sains."Ces résultats valident le potentiel unique du PXL770 dans les stéatoses hépatiques non alcooliques, pour lesquelles il existe de nombreux besoins médicaux significatifs non satisfaits, a déclaré Thomas Kuhn, Directeur général de Poxel. En attendant la fin de notre programme de Phase 1b en cours, nous planifions le lancement d'une étude de Phase 2a de preuve de concept chez des patients souffrant de NAFLD, une maladie qui se caractérise par une accumulation de graisses dans le foie. Cette étude devrait commencer au cours du deuxième semestre 2018. En parallèle, nous examinons la possibilité de réaliser des études de preuve de concept pour le PXL770 dans d'autres maladies métaboliques."