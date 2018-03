POXEL : lance deux nouvelles études sur l'Imeglimine au Japon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poxel, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce le lancement des études Times 2 et Times 3 dans le cadre du programme de phase III de l'Imeglimine, un traitement expérimental pour le diabète de type 2, au Japon.Le programme de développement de phase III de l'Imeglimine, appelé Times (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), est composé de trois études pivots évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez environ 1 100 patients."Le programme de développement de l'Imeglimine Times mené au Japon a avancé de manière significative au cours des derniers mois, avec le lancement des trois études pivots de phase III. Nous sommes en ligne avec notre plan pour une présentation des données de phase III en 2019, déclare Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. Nous concentrons nos efforts, ainsi que ceux de nos collègues de Sumitomo Dainippon Pharma, afin d'assurer la parfaite exécution du programme Times, dans l'objectif de préparer la soumission du dossier d'enregistrement de l'Imeglimine, que nous prévoyons en 2020."