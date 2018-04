POXEL : participera à la conférence H.C. Wainwright

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poxel annonce aujourd’hui sa participation à la conférence H.C. Wainwright (Annual Global Life Sciences Conference) à destination des investisseurs. Cette dernière se tiendra du 8 au 10 avril à l’hôtel Le Méridien Beach Plaza de Monte-Carlo à Monaco. Une présentation générale de Poxel est programmée le mardi 10 avril entre 9h50 et 10h15, heure locale, salon Atlantique-Méridional (au 2e étage). La direction de Poxel se tiendra à la disposition des investisseurs, présents à la conférence, dans le cadre de rencontres individuelles.Pour rappel, Poxel est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH).