Poxel annonce que sa trésorerie et équivalents de trésorerie s’établissaient à 53,4 millions d’euros (64,1 millions de dollars) au 31 décembre 2017. Ce chiffre ne comprend pas le versement initial, ni les investissements de Roivant Sciences, d’un montant de 50 millions de dollars (40 millions d’euros environ) en février 2018. La trésorerie de Poxel s'élevait à 34,9 millions d’euros. Elle a également dévoilé une perte nette de 22,3 millions d’euros, à comparer avec une perte de 24,5 millions d’euros en 2016.Le chiffre d'affaires a atteint 5,3 millions d'euros (6,0 millions de dollars). Ce chiffre comprend une partie du versement initial de 36 millions d'euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017 et la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts encourus au cours du quatrième trimestre dans le cadre du programme de développement de phase III de l'Imeglimine au Japon." Au cours de ces derniers mois, nous avons en outre réalisé des progrès considérables dans le développement de l'Imeglimine au Japon avec le lancement des trois études pivotales de phase III du programme TIMES. Conformément à notre plan, nous devrions obtenir les résultats de ces études de phase III en 2019, et ainsi soumettre en 2020 le dossier d'enregistrement de ce nouveau médicament auprès des autorités japonaises (PMDA). Aux États-Unis et en Europe, nous travaillons en étroite liaison avec Roivant Sciences dans l'objectif d'initier la phase III en 2019 " a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Géneral de Poxel.