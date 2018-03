Poxel : lancement de deux études pour l'Imeglimine au Japon

13/03/2018 | 08:37

La société biopharmaceutique Poxel annonce ce mardi le lancement des études TIMES 2 et TIMES 3 dans le cadre du programme de phase III de l'Imeglimine, un traitement expérimental pour le diabète de type 2, au Japon.



Le programme de développement de phase III de l'Imeglimine, appelé TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), est composé de trois études pivots évaluant l'efficacité et la sécurité de l'Imeglimine chez environ 1.100 patients.



La soumission du dossier d'enregistrement de l'Imeglimine au Japon est prévue en 2020. Le marché du diabète est en forte croissance en Asie, où le Japon est le second marché mondial après les Etats-Unis. Il devrait atteindre six milliards de dollars en 2020.



