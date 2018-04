PPG : publie son Rapport de Développement Durable et ses nouveaux objectifs à 2025

PPG (NYSE:PPG) publie aujourd'hui son Rapport de Développement Durable 2017, qui présente les progrès continus du groupe dans l’amélioration de ses activités durables en 2017 et les nouveaux objectifs ambitieux de développement durable qu'elle entend atteindre d'ici 2025. Le rapport est disponible sur sustainability.ppg.com.

« Les efforts de PPG en matière de développement durable vont au-delà des innovations produits pour s'étendre à nos clients et aux communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités » a déclaré Mark Cancilla, vice-président Environnement, Hygiène et Sécurité chez PPG. « Nous sommes encouragés par les progrès accomplis en 2017 et nous nous réjouissons de nos nouveaux objectifs, représentatifs des défis et opportunités de notre portefeuille d’activités actuel. »

PPG a réalisé les progrès suivants en 2017 :

32% des ventes proviennent des produits qui apportent aux clients un avantage durable, soit une augmentation de 60% depuis 2012. Cela inclut les produits apportant une solution durable tels que Sigma Air Pure, un produit biosourcé novateur, qui protège la qualité de l'air intérieur tout en embellissant l’espace.

Réduction des déchets de 15% de depuis 2012

Réduction de 46% de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre depuis 2012

Taux d’accident du travail et de maladies de 0,29, soit une réduction de 6,5% par rapport à 2016

Mise en place de programmes bien-être pour les collaborateurs dans 70% des sites de 50 salariés ou plus

10,5 millions de dollars versés à des centaines d'associations dans 29 pays

Découvrez les vidéos, infographies et autres supports sur les actions de PPG en matière de développement durable, visitez sustainability.ppg.com.

