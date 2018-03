PRA Health Sciences : nommée meilleure CRO en Asie

RALEIGH, Caroline du Nord, le 7 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ:PRAH) est honorée d'être à nouveau nommée Meilleure CRO en Asie. PRA a obtenu cette reconnaissance au Phar-East Pharma and Biotech Festival (plus connu sous la dénomination BioPharma Asia). C'est la quatrième fois que PRA obtient ce prix depuis 2013. Le prix reconnaît la meilleure CRO ayant démontré un engagement continu à améliorer ses services de recherche clinique en Asie et à réduire les délais pour ses clients.

« Ce prix a été possible grâce à notre équipe exceptionnelle d'Asie-Pacifique », commente David MacMurchy, Vice-président exécutif - Europe, Asie-Pacifique et Afrique. « PRA a continué à investir dans les meilleurs talents et infrastructures à l'échelle mondiale, y compris en Asie-Pacifique. Je suis extrêmement heureux que l'équipe ait été reconnue et ravi de continuer à bâtir et investir pour soutenir les clients et les patients dans la région ».

PRA a étendu stratégiquement ses activités en Asie Pacifique depuis 2000 et a soutenu 345 essais cliniques dans la région sur plus de 4300 sites en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle Zélande, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande.

PRA a mis en place une infrastructure sophistiquée de professionnels internes de recherche clinique à travers toute la région Asie-Pacifique, avec plus de 1 000 employés locaux en gestion clinique et de projet fournissant des services complets dans 12 pays. Grâce à sa Division Solutions stratégiques, PRA fournit également des Embedded Solutions(TM), des solutions dans lesquelles ses équipes s'intègrent dans les activités internes de développement clinique du client, en gérant des fonctions dans l'ensemble de son pipeline de développement. Nos offres de Strategic Solutions (solutions stratégiques) représentent une alternative innovante aux approches de développement traditionnelles permettant aux clients de maintenir un plus grand contrôle sur leurs processus de développement clinique tout en réalisant des économies de coûts significatives.

À PROPOS DE PRA HEALTH SCIENCES

PRA est l'un des principaux organismes internationaux de recherche sous contrat, en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services de développement clinique externalisés aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme de développement clinique mondial de PRA comprend plus de 70 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient, et plus de 15 800 salariés à travers le monde. Depuis 2000, PRA a participé à près de 3 700 essais cliniques dans le monde entier. En outre, PRA a participé aux essais clés ou de soutien qui ont conduit à l'autorisation de plus de 75 médicaments par la Food and Drug Administration américaine ou des organismes de réglementation internationaux. Pour en savoir plus sur PRA, consulter www.prahs.com.

