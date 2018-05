Praxair : le CFIUS autorise le rapprochement avec Linde

02/05/2018 | 10:17

Linde a annoncé, vendredi dernier, que le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS, pour 'Committee on Foreign Investment in the United States') avait donné son aval au rapprochement avec un autre grand nom des gaz industriels et médicaux, l'américain Praxair en date du 26 avril.



Le processus peut donc se poursuivre : il verra in fine Linde Plc, entité de droit irlandais, devenir la société faîtière d'un groupe comprenant Praxair, Inc. et Linde AG.



Linde ajoute que d'autres autorisations réglementaires doivent encore être délivrées, et que la concrétisation de la fusion est toujours attendue au second semestre 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.