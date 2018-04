Precia : hausse de 8% du résultat net en 2017

06/04/2018 | 10:49

Precia Molen publie un résultat net part du groupe 2017 en croissance de 8% à 6,1 millions d'euros, soit 11,2 euros par action, et un résultat opérationnel en augmentation de 16,8% à 10,6 millions, soit 8,6% du chiffre d'affaires.



Le fournisseur d'instruments de pesage a réalisé un chiffre d'affaires de 124,1 millions d'euros au cours de l'année, en hausse de 13,1%. L'apport des acquisitions se monte à 6,9%, les effets de changes sont de -0,3% et la croissance organique de 6,6%.



Avec une légère croissance organique et l'apport des acquisitions 2017 en année pleine (Jac'Pesage, Salbreux, ...), le groupe poursuivra sa croissance avec un chiffre d'affaires attendu qui devrait se situer au deça de 130 millions d'euros en 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.