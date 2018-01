Prismaflex International : La valeur PEA-PME de la semaine - PRISMAFLEX en hausse après un troisième trimestre dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prismaflex gagne 3,94%% à 21,10 euros, au plus haut depuis début octobre. Le fabricant de panneaux d'affichage et spécialiste de l'impression numérique a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017/2018, clos fin décembre, de 15,5 millions d'euros, qui a de quoi satisfaire les investisseurs à plusieurs titres. D'abord, l'activité trimestrielle de Prismaflex a progressé de 23,5%, soit son niveau de croissance le plus élevé depuis le quatrième trimestre de l'exercice précédent, clos fin mars 2017.De plus, cette croissance marque une nette accélération par rapport à la première moitié de l’exercice 2017/2018 puisque Prismaflex avait enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 9,5% à l'issue du premier semestre.Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par le groupe ressort au-dessus des prévisions d'Oddo BHF, qui le donnaient à 14,3 millions d'euros en croissance de 13,5%, incitant ce dernier à relever sa recommandation de Neutre à Achat sur Prismaflex avec un objectif de cours de 24 euros.Enfin, cette surperformance confirme le redressement opéré par les comptes de Prismaflex au cours des derniers trimestres. Le groupe a en effet renoué avec les bénéfices opérationnels au cours du premier semestre grâce à son plan de réduction des coûts et à la conversion d'un carnet de commandes solide en chiffre d'affaires. Ainsi, le début des livraisons volume (Allemagne, Paris principalement) a permis au chiffre d'affaires de l'activité Cadres de bondir de 72,6% au troisième trimestre à 7,9 millions d'euros. Oddo BHF visait 6,1 millions.Désormais bien installée, cette tendance devrait se prolonger puisque Prismaflex a encore fait état d'un carnet de commande solide à 14,75 millions d'euros à fin décembre, contre 12,2 millions à fin octobre, essentiellement pour des panneaux d'affichage.