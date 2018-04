Prismaflex International : a finalisé l'acquisition de 50% de la société Anthem Displays

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prismaflex a finalisé l'acquisition de 50% de la société Anthem Displays pour 1,8 million d'euros. La finalisation de l'opération s'est faite par la création d'une nouvelle entité à laquelle Prismaflex USA et Anthem Displays ont apporté leur bilan. La nouvelle structure prend le nom d'Anthem Displays, l'entité anciennement dénommée ainsi étant rebaptisée AD Membership. Cette nouvelle structure, Anthem Displays, enregistrée en Caroline du Nord, est détenue à 50% par Prismaflex International et sa filiale Prismaflex USA, les 50% restant étant détenus par AD Membership.Suite à ce rapprochement, les comptes d'Anthem Displays seront consolidés par Prismaflex International.Cette acquisition permet à Prismaflex International de renforcer sa présence aux USA et d'accélérer son déploiement sur l'un des principaux marchés des panneaux d'affichage LED. L'association d'un acteur local fortement reconnu auprès des principaux afficheurs américains et de Prismaflex International qui dispose d'une notoriété technique et commerciale, notamment dans les réseaux d'afficheurs indépendants, est un atout significatif pour gagner des parts de marché sur le segment des panneaux d'affichage LED en plein développement.