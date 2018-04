COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 27 avril 2018

Prismaflex International finalise l'acquisition de 50% de la société Anthem Displays, LLC

Faisant suite aux communiqués du 9 janvier 2018 annonçant le projet de rapprochement de Prismaflex USA et Anthem Displays LLC, puis du 16 février 2018 annonçant le succès d'une augmentation de capital par voie de placement privé d'un montant de 1,8 millions d'euros, Prismaflex International confirme ce jour avoir acquis 50% de la société Anthem Displays, LLC.

La finalisation de l'opération s'est faite par la création d'une nouvelle entité à laquelle Prismaflex USA et Anthem Displays, LLC ont apporté leur bilan. La nouvelle structure prend le nom d'Anthem Displays, LLC, l'entité anciennement dénommée ainsi étant rebaptisée AD Membership, LLC. Cette nouvelle structure, Anthem Displays, LLC, enregistrée en Caroline du Nord, est détenue à 50% par Prismaflex International et sa filiale Prismaflex USA, les 50% restant étant détenus par AD Membership, LLC. Suite à ce rapprochement, les comptes d'Anthem Displays seront consolidés par Prismaflex International.

Cette acquisition très structurante permet à Prismaflex International de renforcer sa présence aux USA et d'accélérer son déploiement sur l'un des principaux marchés des panneaux d'affichage LED. L'association d'un acteur local fortement reconnu auprès des principaux afficheurs américains et de Prismaflex International qui dispose d'une notoriété technique et commerciale, notamment dans les réseaux d'afficheurs indépendants, est un atout significatif pour gagner des parts de marché sur le segment des panneaux d'affichage LED en plein développement.

À propos de Prismaflex International

Basée en région lyonnaise, Prismaflex International est un spécialiste dans la conception et la commercialisation de panneaux d'affichage et de mobilier urbain au niveau mondial, fabricant-intégrateur européen de panneaux d'affichage LED, imprimeur numérique grand format. Sur son exercice 2016/2017, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 50,1 M€.

À propos d'Anthem Displays, LLC

Basée à Boulder, Anthem Displays couvre l'ensemble de la chaîne de valeur depuis le design, la conception, la production jusqu'à la commercialisation de ses panneaux LED. Elle dispose d'une gamme de produits standardisés au rapport qualité - prix attractif pour les afficheurs et compte notamment parmi ses clients Lamar Advertising qui gère un des plus importants réseaux de panneaux d'affichage LED aux États-Unis. En 2017, Anthem Displays a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2,9 M$ et visait environ 7 M$ pour 2018.

Prochains rendez-vous

Communiqué de presse : Chiffre d'affaires 2017/2018 (1er avril-31 mars), le 14 mai 2018 après bourse

Contacts :

Luc Cormoreche - Directeur Financier - Tél : +33 (4) 74 70 68 00 - finance@prismaflex.com Amalia Naveira - Relations analystes/investisseurs - Tél : +33 (4) 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr Marie-Claude Triquet - Relations presse - Tél : +33 (4) 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr

PRISMAFLEX INTERNATIONAL FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA - Bloomberg : ALPRI:FP - EURONEXT GROWTHTM www.prismaflex.com

