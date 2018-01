PEH: changement dans l'actionnariat, Alpha Associates augmente sa participation

Zurich (awp) - Un changement est intervenu lundi dans la structure de l'actionnariat de Private Equity Holding (PEH). Alpha Associates, qui comprend les actuels et d'anciens membres de la direction d'Alpha Associates, a augmenté sa participation et détient désormais plus de 35% des actions PEH.

Dans le cadre de la transaction, PEH a elle-même acheté 100'000 de ses propres actions (sans droit de vote). Elle a ainsi franchi la barre des 3% déclenchant l'obligation d'annonce. PEH ne précise pas le nom du vendeur dans son communiqué de lundi soir.

Selon les dernières données du guide des actions, Alpha Associates et sa direction détenaient 26,2% de PEH. Hans Baumgartner détenait 6,8% et Bernhard Schürmann 3,6%.

