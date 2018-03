Procter & Gamble : À l'heure où 844 millions de personnes n'ont toujours pas d'accès à de l'eau potable, un nouveau documentaire sensibilise le public à la crise mondiale de l'eau

Un documentaire de P&G et du National Geographic montre comment l'accès à l'eau potable transforme la vie des gens

Une nouvelle enquête révèle que la plupart des Américains sous-estiment l'impact de la crise mondiale de l'eau

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le programme sans but lucratif "Children’s Safe Drinking Water" (CSDW - Accès à l'eau potable pour les enfants) de Procter & Gamble (P&G) et du National Geographic vise à sensibiliser le public à la crise mondiale de l'eau au moyen d'un nouveau documentaire et d'une enquête nationale. Le documentaire, intitulé "Le pouvoir de l'eau potable", décrit la vie quotidienne de trois femmes et de leurs familles en offrant une vision concrète de ce que représente le défi journalier de se procurer de l'eau potable. Le film montre au public comment les sachets de purification de l'eau de P&G distribués par ses partenaires ChildFund en Indonésie, CARE International au Kenya et World Vision au Mexique, ont contribué à la transformation de ces communautés.

La sensibilisation mondiale à la crise de l'eau s'intensifie; mais aux États-Unis nombreux sont ceux qui ignorent encore que des millions de personnes sont chaque jour confrontées aux difficultés qu'implique l'absence d'accès à de l'eau potable, une réalité que P&G a cherché à étudier en demandant une nouvelle enquête qui sera publiée en même temps que le documentaire. Les conclusions de l'enquête montrent que si la plupart des consommateurs sont soucieux de la qualité de leur eau potable, ils ignorent qu'environ une personne sur dix dans le monde ne dispose d'aucun accès à de l'eau potable. En outre, un citoyen sur quatre sous-estime le nombre de personnes qui meurent chaque année à cause de maladies transmises par l'eau.

Les résultats de l'enquête mettent aussi en lumière que les Américains ne sont pratiquement pas au courant des progrès réalisés à ce jour pour remédier à la crise mondiale de l'eau. Ainsi, environ 70% des personnes interrogées pensent que la crise est stationnaire ou qu'elle a empiré, près d'une sur quatre déclarant que le problème s'est considérablement aggravé. En réalité, les efforts mondiaux pour résoudre la crise sont efficaces. Au cours des 25 dernières années, 2,6 milliards de personnes ont obtenu un accès à de l'eau potable, mais il en reste encore 844 millions à satisfaire.

Marc Pritchard, Chief Brand Officer de P&G, a commenté aujourd'hui les conclusions de l'enquête, en introduction à la première projection du film "Le pouvoir de l'eau potable" qui aura lieu le 21 mars. "Dans certaines régions du monde, nous tenons pour acquise la disponibilité de l'eau potable. Mais pour les habitants de pays comme le Mexique, l'Indonésie et le Kenya, trouver de l'eau potable est une lutte de tous les jours. Et sans eau potable, il leur est beaucoup plus difficile de maintenir leurs enfants en bonne santé, de faire en sorte qu'ils reçoivent une éducation et d'offrir une vie meilleure à leurs familles, a déclaré M. Pritchard. Le but de notre partenariat avec le National Geographic est de partager ces histoires sur le pouvoir de l'eau potable pour encourager d'autres projets à changer les choses et à contribuer à la solution."

"Au National Geographic, nous pensons que raconter de belles histoires peut susciter la curiosité, favoriser la résolution de grands problèmes et repousser les limites de ce que nous connaissons déjà", a expliqué Jill Cress, chief marketing officer de National Geographic Partners. "Ce documentaire reflète les histoires saisissantes et concrètes de personnes dont la vie a été transformée par des programmes de fourniture d'accès à de l'eau potable, et nous sommes fiers de collaborer avec P&G pour continuer à augmenter la sensibilisation à cette question urgente et aider d'autres personnes dans le besoin."

Lancé en 2004, le Programme CSDW de P&G travaille avec plus de 150 partenaires et organisations pour apporter la technologie de la purification de l'eau aux communautés dépourvues d'accès à l'eau potable. À ce jour, le Programme CSDW a fourni plus de 13 milliards de litres d'eau potable à ceux qui en ont le plus besoin.

Pour plus d'informations sur le Programme CSDW de P&G, visitez le site: www.csdw.org. Pour visionner tous les points forts du documentaire, utilisez cette playlist. Le documentaire complet sera disponible sur ce site le 22 mars.

L'enquête évoquée dans le présent communiqué de presse a été réalisée en ligne par Research & Data Insights (RDI) auprès de 1 000 consommateurs américains de plus de 18 ans, du 1er au 3 février 2018.

