Procter & Gamble : P&G achète l’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne

Renforcement du portefeuille et de la présence au niveau des catégories sur les 15 plus importants marchés mondiaux des médicaments en vente libre

Cette opération remplace et améliore la coentreprise à succès PGT Healthcare

The Procter & Gamble Company (NYSE : PG) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord en vue d'acquérir l’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, pour un prix d’achat d’environ 3,4 milliards d’euros.

Cette acquisition permet à P&G d’étendre sa florissante activité Santé des consommateurs en ajoutant un portefeuille en croissance rapide de marques différenciées, soutenues par les médecins, dans de vastes zones géographiques. Elle procure par ailleurs à P&G de fortes capacités commerciales et d’approvisionnement dans les soins de santé, une importante maîtrise technique et un leadership reconnu dans la santé des consommateurs qui compléteront les capacités existantes de P&G dans la santé des consommateurs et des marques comme Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest et Oral-B.

« Nous apprécions la croissance régulière, sur une base élargie, du marché des soins de santé en vente libre (OTC - over the counter) et sommes ravis d’ajouter à la famille P&G le portefeuille Santé des consommateurs et les collaborateurs de Merck KGaA à Darmstadt, en Allemagne », a déclaré David Taylor, président du conseil d’administration, président et chef de la direction.

L’acquisition par P&G de l’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA, à Darmstadt, Allemagne, élargira l'échelle géographique de P&G pour les médicaments en vente libre, mais aussi son portefeuille de marques et sa présence au niveau des catégories dans la vaste majorité des 15 plus importants marchés mondiaux pour les médicaments en vente libre. Ces marques fournissent d’excellentes solutions pour soulager les douleurs musculaires, articulaires et lombaires, le rhume et les maux de tête, ainsi que pour encourager l'activité physique et la mobilité, bon nombre étant des domaines de traitement actuellement non inclus dans le portefeuille de P&G.

« Ces dernières années, notre division Soins de santé a affiché une croissance continue et offert une forte création de valeur pour les actionnaires », a déclaré Steve Bishop, président du groupe pour les soins de santé à l'échelle mondiale. « L’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne, apporte un robuste ensemble de marques, produits et capacités, et fournit une présence attractive et complémentaire pour alimenter davantage la croissance alors que nous continuons de développer nos marques de premier plan existantes. »

L’acquisition de l’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne, remplace et améliore la coentreprise très fructueuse PGT Healthcare qu’avait noué P&G avec Teva Pharmaceutical Industries (NYSE : TEVA) et qui arrivera à son terme le 1er juillet 2018, sous réserve des approbations réglementaires.

La coentreprise PGT Healthcare a offert une croissance disproportionnée des revenus et des profits et établi une présence majeure dans plus de 50 pays depuis sa création. Cependant, suite à un examen récent, Teva et P&G ont conclu que les priorités et stratégies n’étaient plus alignées et se sont mises d’accord sur des conditions qui feraient que l’arrêt du partenariat serait mutuellement bénéfique. Les produits de PGT reviendront à leurs sociétés mères respectives en vue de rétablir des activités OTC indépendantes.

L’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA, à Darmstadt, Allemagne, au chiffre d’affaires d'un milliard de dollars, a enregistré une croissance de 6 % au cours des deux dernières années et fournit une large gamme de remèdes en vente libre pour soulager les douleurs musculaires, articulaires et lombaires, le rhume et les maux de tête, ainsi que de produits pour encourager l'activité physique et la mobilité. Parmi les grandes marques figurent, entre autres, Neurobion, Dolo-Neurobion, Femibion, Nasivin, Bion3, Seven Seas et Kytta. Elles sont vendues principalement en Europe, en Amérique latine et en Asie.

« Ces marques de premier plan et les formidables employés de l’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne, compléteront très bien notre division Soins de santé personnels », a affirmé Tom Finn, président de la division de P&G en charge des soins de santé personnels à l’échelle mondiale. « Cette acquisition nous aide à continuer de stimuler la croissance des ventes et des profits pour P&G en fournissant les capacités et l’ampleur de portefeuille dont nous avons besoin pour exploiter par nous-mêmes une activité OTC mondiale couronnées de succès, sans l’aide d’un partenaire dans le secteur de la santé."

« La cession de notre activité Santé des consommateurs est un pas important dans notre orientation stratégique vers les activités centrées sur l'innovation au sein des secteurs Soins de santé, Sciences de la vie et Matériaux de performance. Il s’agit d’une démonstration claire de notre engagement permanent à façonner activement notre portefeuille en tant que société de premier plan dans les domaines de la science et de la technologie », a déclaré Stefan Oschmann, président du conseil exécutif et chef de la direction de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne. « La Santé des consommateurs est une activité robuste qui mérite les meilleures opportunités possibles pour son développement futur. Avec P&G, nous avons trouvé une partie prenante forte et hautement considérée, qui a l’ampleur nécessaire pour faire progresser avec succès l’activité à l’avenir. »

« L’envergure mondiale de P&G et son intérêt stratégique dans la santé et le bien-être des consommateurs procurent une excellente base pour accélérer la croissance, tirant profit des capacités de nos équipes et étendant l’activité Santé des consommateurs de manière rentable. Les portefeuilles commercialisés, les pipelines de produits et les implantations géographiques des deux entreprises sont très complémentaires », a expliqué Belén Garijo, membre du bureau exécutif de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne, et cheffe de la direction de la division Soins de santé. « Avec cette transaction, nous continuons de mettre rigoureusement en œuvre notre stratégie visant à devenir un innovateur mondial de spécialités et à proposer aux patients des médicaments révolutionnaires. »

L’activité Santé des consommateurs de Merck KGaA à Darmstadt, Allemagne, est présente dans 44 pays et inclut plus de 900 produits. P&G prévoit de clôturer cette transaction durant l’exercice 2018/2019, sous réserve du respect des conditions de clôture et des approbations réglementaires habituelles.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l’une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les dernières actualités et pour des informations sur P&G et ses marques.

Énoncés prospectifs :

Certaines déclarations dans ce communiqué ou cette présentation, autres que les informations purement historiques, notamment les estimations, projections, déclarations relatives à nos plans d'affaires, objectifs et résultats d’exploitation escomptés, et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations sont fondées, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges portant sur les valeurs mobilières privées, de l’article 27A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de l’article 21E de la loi sur les transactions de valeurs mobilières de 1934. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation des termes « penser que », « projeter », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention de », « stratégie », « futur », « opportunité », « plan », « sera », « continuera », « entraînera vraisemblablement », l’utilisation du futur ou du conditionnel ou bien d’expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les suppositions et attentes actuelles, lesquelles sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels et les résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou réviser publiquement l’un quelconque des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'évènements futurs ou pour tout autre motif.

Parmi les risques et incertitudes auxquels nos énoncés prospectifs sont soumis figurent, entre autres : (1) la capacité à gérer correctement les risques financiers mondiaux, y compris les fluctuations des devises étrangères, les taux de change ou les contrôles des prix et la volatilité localisée ; (2) la capacité à gérer correctement la volatilité économique locale, régionale ou mondiale, dont les taux de croissance réduits des marchés, et à générer suffisamment de revenus et de trésorerie pour permettre à la Société d’affecter les rachats d’actions et paiement de dividendes attendus ; (3) la capacité à gérer les perturbations sur les marchés du crédit ou les changements de notre cote de crédit ; (4) la capacité à maintenir des arrangements clés dans la fabrication et l’approvisionnement (dont l’exécution des optimisations de la chaîne logistique et les arrangements de fournisseur unique et d’usine de fabrication unique) et à gérer les perturbations des activités du fait de facteurs hors de notre contrôle comme les catastrophes naturelles et les actes de guerre ou de terrorisme ; (5) la capacité à gérer correctement les fluctuations et les pressions sur les coûts, notamment les prix des matières premières et des produits de base, ainsi que les coûts de la main-d'œuvre, des transports, de l’énergie, des retraites et des soins de santé ; (6) la capacité à rester à la pointe de l’innovation, à obtenir les protections nécessaires de la propriété intellectuelle et à réagir avec succès aux changements des habitudes des consommateurs et aux progrès technologiques atteints par nos concurrents, et aux brevets qui leur sont octroyés ; (7) la capacité à rivaliser avec nos concurrents aux niveaux local et global dans des circuits de vente nouveaux et existants, notamment en répondant avec succès à des facteurs concurrentiels comme les prix, les mesures promotionnelles et les conditions commerciales pour les produits ; (8) la capacité à gérer et à maintenir les relations avec les clients clés ; (9) la capacité à protéger notre réputation et notre image de marque en gérant avec succès les problèmes réels ou perçus, notamment les préoccupations au sujet de la sécurité, de la qualité, des ingrédients, de l’efficacité ou les autres questions qui pourraient se poser ; (10) la capacité à gérer correctement le risque financier, juridique, de réputation et opérationnel associé aux relations avec des tiers comme nos fournisseurs, nos distributeurs, nos sous-traitants et nos partenaires commerciaux externes ; (11) la capacité à compter sur et à conserver les systèmes informatiques, réseaux et services clés de la société et de tiers, et à maintenir la sécurité et la fonctionnalité de tels systèmes, réseaux et services ainsi que les données qu'ils contiennent ; (12) la capacité à gérer correctement les incertitudes liées aux conditions politiques changeantes (dont la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne) et les implications potentielles comme les fluctuations des taux de change et la contraction du marché ; (13) la capacité à gérer correctement les exigences et questions réglementaires et juridiques (y compris, sans s’y limiter, les lois et réglementations impliquant la responsabilité en matière de produits, la propriété intellectuelle, l’antitrust, la protection des données, la fiscalité, la protection de l’environnement et les rapports comptables et financiers) et à résoudre les questions en suspens dans le cadre des estimations actuelles ; (14) la capacité à gérer les modifications des lois et règlements applicables en matière fiscale, notamment la conservation de notre régime fiscal prévu pour les opérations de cession ; (15) la capacité à gérer correctement nos activités en cours en matière d’acquisitions, de cessions et de coentreprise, dans chaque cas pour atteindre la stratégie commerciale globale et les objectifs financiers de la Société, sans impacter la réalisation des objectifs commerciaux de base ; et (16) la capacité à réussir l'amélioration de la productivité et les réductions de coûts et à gérer les changements organisationnels en cours, tout en réussissant à identifier, développer et conserver les employés clés, y compris sur les principaux marchés de croissance où la disponibilité d’employés qualifiés ou expérimentés peut être limitée. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats et événements réels et ceux projetés dans les présentes, veuillez consulter nos rapports 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

