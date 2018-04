Procter & Gamble : P&G annonce de nouveaux objectifs de durabilité environnementale visant à permettre et à inspirer un impact positif dans le monde

Les objectifs Ambition 2030 couvrent les marques, la chaîne logistique, la Société et les employés P&G

The Procter & Gamble Company (NYSE : PG) a annoncé aujourd’hui avoir atteint bon nombre de ses objectifs de durabilité environnementale pour 2020, la Société a par ailleurs mis en place des plans pour satisfaire les objectifs restants et établi de nouveaux objectifs de vaste portée pour 2030. Les nouveaux objectifs, intitulés « Ambition 2030 », visent à permettre et inspirer un impact positif sur l’environnement et la société tout en créant de la valeur pour la Société et les consommateurs.

« Nous pensons que P&G peut être une force du bien et un moteur de croissance, et nous adoptons une approche plus volontariste pour ravir les consommateurs, tout en permettant une consommation responsable », a déclaré David Taylor, président et PDG de P&G. « Les consommateurs attendent des marques en lesquelles ils ont confiance qu’elles offrent des performances supérieures et qu’elles contribuent à relever certains des défis les plus complexes auxquels notre monde est confronté. Notre envergure globale, notre connaissance des cinq milliards de consommateurs que nous servons et nos capacités d’innovation nous procurent une compétence unique pour exercer une influence positive. »

Les objectifs « Ambition 2030 » de P&G incluent :

Les marques : Les 20 marques leaders de P&G, parmi lesquelles on retrouve Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers et Tide, permettront et encourageront une consommation responsable grâce à des emballages recyclables à 100 % ou réutilisables, en lançant davantage d’innovations durables et en instaurant la confiance via la transparence et le partage de notre science de la sécurité.

De plus amples détails au sujet des objectifs « Ambition 2030 » de P&G sont disponibles ici.

S’appuyant sur son héritage de leadership environnemental, P&G a déjà atteint bon nombre de ses objectifs de durabilité pour 2020 dans ses domaines d’intérêt que sont le climat (réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre de 16 % depuis 2010), l’eau (réduction de l’utilisation d’eau dans les sites de production de 27 % depuis 2010) et les déchets (objectif atteint de zéro déchet de fabrication mis en décharge dans plus de 80 % des sites de production).

L’impact des progrès accomplis par la Société peut être constaté dans les différentes marques et zones géographiques, notamment au niveau de produits comme Tide purclean qui inclut des ingrédients d'origine naturelle et Head & Shoulders qui utilise des plastiques de plage dans les emballages ; des modifications de fabrication pour alimenter nos usines avec de l’électricité d’origine éolienne et de la vapeur issue de la biomasse ; et des innovations dans la recherche qui transformeront la recyclabilité de tonnes de plastique chaque année, bénéficiant à des industries entières, bien au-delà de la portée de P&G.

Ces progrès sont présentés plus en détail dans le Rapport sur la citoyenneté 2017 de la Société.

« Sur la base de nos progrès réalisés à ce jour, nos objectifs 2030 visent à relever deux des défis environnementaux les plus urgents dans le monde : des ressources finies et une consommation croissante », a expliqué Virginie Helias, vice-présidente du pôle Développement durable chez P&G. « Nous savons que, seule, P&G n’a pas toutes les réponses. Des partenariats et une collaboration seront nécessaires pour faire des progrès significatifs et nos marques développeront des innovations pour faire passer au niveau supérieur la consommation responsable. »

« P&G est un chef de file lorsqu’il s’agit de favoriser le développement durable. Sa stratégie est alignée avec notre conviction que les entreprises auront davantage de succès si elles sont plus durables. Nous applaudissons sa perspective Ambition 2030, qui peut potentiellement exercer un impact global positif important pour les actionnaires, l’environnement et les sociétés », a affirmé Peter Bakker, PDG du Conseil mondial des affaires pour le développement durable.

À propos de l’approche de P&G en matière de citoyenneté

La durabilité environnementale est l’un des domaines d’intérêt de P&G en matière de citoyenneté, conjointement à l’éthique et la responsabilité d’entreprise, l'impact sur la communauté, l'égalité des genres, la diversité et l’inclusion. Les programmes de la Société en matière de citoyenneté soutiennent les Objectifs de développement durable des Nations unies visant à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la prospérité pour tous. Pour de plus amples informations au sujet des efforts de P&G en matière de citoyenneté, lisez le Rapport sur la citoyenneté 2017 de P&G ici.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l’une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les dernières actualités et pour des informations sur P&G et ses marques.

