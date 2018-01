Procter&Gamble: bénéfice trimestriel en baisse en raison d'une charge fiscale

New York (awp/afp) - Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (P&G) a annoncé mardi un bénéfice net trimestriel en baisse en raison notamment d'une charge inscrite pour tenir compte de la réforme fiscale qui vient de rentrer en vigueur.

Le bénéfice net pour le 2e trimestre de l'exercice annuel décalé du groupe a atteint 2,495 milliards de dollars, en baisse de 68% sur le même trimestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires, à 17,39 milliards de dollars, est en hausse de 3% et conforme aux attentes du marché. Le bénéfice par action ajusté de 1,19 dollar y est supérieur de 5 cents.

L'action du groupe reculait toutefois dans les échanges de pré-séance à Wall Street vers 13h00 GMT, perdant 1,27% à 90,71 dollars.

La baisse du bénéfice net est également imputable à la cession, finalisée en octobre, de plusieurs marques de la branche beauté comme Wella (produits capillaires) ou Coty (parfum).

Le groupe a maintenu ses prévisions d'une progression de 2 à 3% de la croissance organique de ses ventes sur son exercice annuel et a marginalement relevé son objectif de progression du bénéfice par action ajusté d'une fourchette de 5-7% à 5-8% par rapport à celui de 3,92 dollars enregistré sur l'exercice 2017. Cette révision est fonction des conséquences de la réforme fiscale qui abaisse, parmi d'autres dispositions, le taux d'imposition des entreprises américaines d'un maximum de 35% à 21%.

