Procter & Gamble : invite les athlètes olympiques Justine et Chloé Dufour-Lapointe, Michelle Kwan, Elana Meyers Taylor et Katarzyna Bachleda-Curuś à parler des préjugés sexistes

Cette table ronde est un prolongement de la campagne de P&G à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018, intitulée “Love Over Bias” (L'amour au-delà des préjugés), en même temps qu’un engagement renouvelé en faveur de l’égalité des sexes

Dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018, Procter & Gamble (NYSE: PG), un Partenaire olympique mondial, a tenu aujourd'hui une table ronde sur l’égalité des sexes. Dans le cadre de “Love Over Bias”, dernier épisode de la campagne primée de P&G “Merci maman”, des Olympiennes médaillées sont venues parler de leurs propres parcours. Le débat a abordé le rôle de leurs mères, le soutien et le mentorat d’autres femmes, ainsi que leurs espoirs sur ce que le mouvement mondial en faveur de l’égalité des sexes apportera aux futures générations d’athlètes féminines.

Avec les déclarations liminaires d’Anita DeFrantz, médaillée olympique, première femme vice-présidente de la commission exécutive du CIO et avocate infatigable de l’égalité des sexes dans le sport, le panel était composé de:

Michelle Kwan – médaillée olympique et championne du monde la plus décorée du patinage artistique américain, qui aujourd’hui défend au niveau mondial son sport et les femmes en affaires

– médaillée olympique et championne du monde la plus décorée du patinage artistique américain, qui aujourd’hui défend au niveau mondial son sport et les femmes en affaires Elana Meyers Taylor – médaillée olympique 2012 et 2014, une des premières femmes à braver les stéréotypes dans son sport, en pilotant un bob à quatre avec un équipage mixte

– médaillée olympique 2012 et 2014, une des premières femmes à braver les stéréotypes dans son sport, en pilotant un bob à quatre avec un équipage mixte Katarzyna Bachleda-Curuś – détentrice du record polonais de patinage de vitesse, double médaillée olympique, en compétition pour ses cinquièmes Jeux olympiques d’hiver et fière maman de deux filles

– détentrice du record polonais de patinage de vitesse, double médaillée olympique, en compétition pour ses cinquièmes Jeux olympiques d’hiver et fière maman de deux filles Justine et Chloé Dufour-Lapointe – ces canadiennes spécialistes des bosses ont toutes deux été médaillées aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014. Justine a gagné une médaille d’argent à Pyeongchang.

"C’est une époque exaltante pour être une athlète féminine", a déclaré Elana Meyers Taylor. "Il y a cet incroyable changement que nous voyons à travers toutes les facettes de la culture mondiale, en politique, dans le divertissement, les affaires et bien sûr le sport. Je suis extrêmement heureuse d’avoir eu des modèles féminins fantastiques, et en particulier ma mère, qui m’a aidée à vaincre tous les obstacles que j’ai rencontrés en tant que femme participant aux épreuves de bobsleigh mixtes. J’ai toujours cru que si je ne pouvais pas faire quelque chose, ma mère serait là pour me le dire, et elle ne l’a jamais fait, donc je ne me suis pas imposée de limites, et j’espère que cette attitude va inspirer d’autres femmes pour déterminer leur propre potentiel."

"Je suis fière d’être partenaire de P&G aujourd'hui pour soutenir la campagne Love Over Bias et participer à un débat sur l’égalité des sexes", a déclaré Justine Dufour-Lapointe. "Je ne serais pas ici sans le soutien et le mentorat d’autres femmes, en particulier mes sœurs et ma mère, si forte et motivante. Ensemble, nous pouvons aider à façonner l’avenir des athlètes féminines."

Le débat a aussi fait la place à une projection de la vidéo de P&G Corée "Merci maman", avec la patineuse de vitesse médaillée Sangwha Lee, ainsi que du film "Love Over Bias", qui célèbre le rôle de la mère comme première et plus grande défenderesse de son enfant, celle qui voit son potentiel sans qu’importe le regard des autres. L’espoir est que ce film contribuera à amener les gens à parler ouvertement des préjugés qui limitent le potentiel humain, et sur la nécessité de regarder, au-delà des choses qui nous divisent, celles qui peuvent nous rassembler.

"Chez P&G, nous aspirons à créer un monde meilleur pour tous, un monde sans préjugés, avec une représentation, des voix et des chances égales", a déclaré Phil Duncan, responsable monde de la conception. "La campagne fait partie d’un effort de toute l’entreprise pour susciter des conversations sur des sujets importants, tels que les préjugés sexistes. C’est une aventure de longue date pour P&G, qui comprend d’autres campagnes telles que Ariel Share the Load, Always Like a Girl, SK-II Marriage Market Takeover, et Secret’s Ladies’ Room Stress Test."

Partagez #LoveOverBias et rendez-vous sur www.LoveOverBias.com pour visionner le film et en savoir plus sur ces athlètes.

À propos du programme de P&G pour les Jeux olympiques:

Des campagnes vont être lancées à l’occasion des Jeux olympiques, en magasin et sur un certain nombre de médias, autour des marques mondiales de P&G, entre autres Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Tide®, Bounty® et Downy®. Les marques de P&G se sont engagées à donner aux mères ce qu'il y a de mieux, chaque jour de l’année. Pas seulement aux mères des athlètes olympiques, mais à toutes les mères du monde entier. En tant que Partenaire olympique mondial, quand des marques de P&G comme Tide, Gillette et Pampers entrent en partenariat avec les athlètes pendant leurs aventures olympiques, P&G rend hommage à leurs mères qui les ont accompagnées tout au long de leur parcours.

À propos de Procter & Gamble

P&G répond aux besoins de ses clients dans le monde entier, et possède l'un des portefeuilles les plus solides de marques prestigieuses, fiables et de qualité, avec notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. Le réseau de P&G englobe des activités dans environ 70 pays. Veuillez visiter le site http://www.pg.com pour suivre toute l'actualité de P&G et de ses marques.

