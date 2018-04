Procter and Gamble prudent après un trimestre mitigé

New York (awp/afp) - Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (P&G) a annoncé jeudi des résultats trimestriels contrastés, en raison d'un environnement toujours difficile pour les rasoirs, secteur bousculé par des start-up qui cassent les prix.

La publication des résultats intervient quelques heures après que le groupe de Cincinnati (Ohio, est) a officialisé le rachat de la division de médicaments sans ordonnance du groupe allemand Merck KGaA pour 3,4 milliards d'euros.

Lors des trois mois achevés fin mars et correspondant à son troisième trimestre, l'entreprise américaine a dégagé un bénéfice net de 2,51 milliards de dollars, en baisse de 0,43% sur un an.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 0,97 dollar contre 1 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 4,33% à 16,28 milliards de dollars, contre 16,23 dollars attendus en moyenne.

Les ventes des produits de beauté ont augmenté de 10%, celles de produits d'entretien et de santé de 5%, alors que les revenus des rasoirs n'ont progressé que 2% et les recettes des produits pour femmes et pour bébés ont stagné.

L'an dernier P&G a baissé les prix des rasoirs Gillette dans l'espoir de contrer la montée en puissance de Dollar Shave Club (Unilever) particulièrement prisée des "Millennials" (17-35 ans).

Outre Gillette, P&G commercialise notamment les lessives Ariel et Tide, les dentifrices Crest, les serviettes hygiéniques Always, les couches Pampers, les shampoings Head&Shoulders et Pantene, les produits de maquillage Olay et les produits contre la toux Vicks.

A Wall Street, le titre perdait 2,80% à 76 dollars vers 12H55 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

Le groupe a maintenu ses prévisions d'une progression de 2 à 3% de la croissance organique de ses ventes sur son exercice annuel mais s'attend à ce qu'il soit dans "le bas de la fourchette".

Il a marginalement relevé son objectif de progression du bénéfice par action ajusté d'une fourchette de 5-8% à 6-8% par rapport à celui de 3,92 dollars enregistré sur l'exercice 2017.

af/rp