Prodware : Signatures de nouveaux contrats en Espagne

Paris, le 26 mars 2018, 18h00

Signatures de nouveaux contrats en Espagne

Nouveaux succès de la stratégie centrée sur la technologie Microsoft Dynamics 365 et la transformation digitale

Prodware Group est heureux d'annoncer trois signatures de premier plan en Espagne qui valident sa stratégie dans la nouvelle plateforme Microsoft Dynamics 365 online et dans la transformation digitale des entreprises.

Le Groupe a été sélectionné en Espagne par trois sociétés dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie et les loisirs.

Dans l'agroalimentaire, Proware a été choisi par Liasa (Lacteos Industriales Agrupados), plus grand producteur laitier espagnol et filiale du géant nord-américain Rich Products Corporate. Dans

la cadre de son développement ambitieux, Liasa, qui a réalisé 80 M€ de chiffre d'affaires en 2016, a demandé à Prodware un plan de transformation technologique qui comprend l'exploitation de la

plateforme Microsoft Dynamics 365 avec notamment la solution Prodware EDI.

Dans l'industrie, Bandalux, leader européen dans la conception, la production et la distribution de stores pour les particuliers et les professionnels, a sélectionné Prodware pour réaliser sa transformation digitale et le déploiement de la plateforme Dynamics 365. La société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 70 M€ en 2016, a pour objectif l'optimisation de tous ces process d'activités

(service client, gestion commerciale, finance, achats, planning, production, projets, logistique, qualité, transports et vente) et l'accélération de son time-to-market. Le projet de transformation digitale sera étendu progressivement aux filiales françaises et belges avant d'atteindre d'autres entités à l'international.

Dans le secteur des loisirs, la société Parques Réunidos, 2ème opérateur européen de sites de loisirs avec un chiffre d'affaires 2017 de 612 M€, renforce sa collaboration avec Prodware.

Le Groupe espagnol demande à Prodware de faire évoluer la gestion de ses bases de données clients et expériences clients avec la migration vers la plateforme Dynamics 365 et la plateforme Microsoft Azure pour le big data.

« Sur les 6 derniers mois, nous sommes entrés dans une phase de fort développement du marché.

La rapidité exigée par les entreprises pour réaliser leur transformation digitale a généré une accélération du déploiement de nos applications business, où les composants clés en propriété intellectuelle de Prodware ont facilité les déploiements et l'adaptation des clients aux solutions cloud. » déclare José María Sánchez, Country Manager de Prodware en Espagne.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, après Bourse.

PRODWARE

PRESSE

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

Stéphane Conrard Directeur financier T : 0979 999 000investisseurs@prodware.frGilles Broquelet CAP VALUE

T : 01 80 81 50 01gbroquelet@capvalue.frISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l'intégration, l'édition et l'hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs Système d'Information, aussi bien en France qu'à l'international.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 167,7 M€ en 2017.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

