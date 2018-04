Prodware : élargit sa couverture analyse avec AlphaValue

Regulatory News:

Prodware Group (Paris:ALPRO), spécialiste de la transformation digitale dans le Conseil, l’Edition et l’Intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers, est heureux d’informer ses actionnaires qu’il a choisi le cabinet AlphaValue pour accompagner sa vie boursière, à compter du 3 avril 2018. L’analyse d’AlphaValue, la transformation en mode SaaS, est disponible en suivant le lien http://corporate.alphavalue.fr/Secure/Handlers/LongPdfHandler/bc212f69-32d5-e711-80d7-00155d062808/Prodware.pdf?Cookie=abcba50d-05cb-4a3e-b1c7-38956c0ddac5.

Déjà suivi par la société de Bourse Gilbert Dupont depuis le 1er juillet 2011, Prodware étend ainsi sa couverture à un nouveau bureau d’analyse.

Coordonnées des cabinets d’analystes qui assurent le suivi de la valeur :

http://cs.alphavalue.com

https://www.gilbertdupont.fr/

A propos d’AlphaValue :

AlphaValue, 1er bureau européen d’analyse financière indépendant, délivre une analyse fondée sur un socle d’informations exhaustives et homogènes, permettant notamment des comparaisons géographiques et sectorielles, incluant des données actuarielles et extra-comptables. Pour ce faire, AlphaValue a développé une méthodologie propriétaire d’analyse des sociétés cotées, fondée sur un processus de valorisation homogène et transparent. La large couverture – près de 500 sociétés européennes – pour 130 secteurs sur 17 pays permet à AlphaValue de prendre position sur les marchés, les secteurs et les valeurs et de mettre ainsi en exergue les meilleures opportunités boursières en Europe. http://cs.alphavalue.com

La liste d’analystes ci-dessus n’est établie que dans un but informatif et n’engage d’aucune manière les analystes ou les sociétés de recherches mentionnés. Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance de Prodware formulées par ces analystes ne sont relatives qu’à ces analystes et ne représentent d’aucune manière des opinions, estimations ou prévisions formulées par Prodware ou par sa Direction. Par la référence faite à ces analystes ou l’éventuelle distribution de leurs opinions, Prodware n’entend d’aucune manière s’engager sur le bien fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’intégration, l’édition et l’hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l’ensemble de leurs Système d’Information, aussi bien en France qu’à l’international.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 167,7 M€ en 2017.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware

est adhérent du Global Compact.

