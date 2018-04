Prodware : élargit sa couverture analyse avec Arrowhead

Regulatory News:

Prodware Group (Paris:ALPRO), spécialiste de la transformation digitale dans le Conseil, l’Edition et l’Intégration de solutions informatiques sectorielles et métiers, est heureux d’informer ses actionnaires qu’il a choisi la firme américaine Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC pour accompagner sa vie boursière. Arrowhead a initié sa couverture à compter du 6 avril 2018. L’analyse d’Arrowhead est disponible en suivant le lien http://abid.co/pdf/n/5986.

Pour suivre Prodware sur la plateforme d’Arrowhead et recevoir les mises à jour de leur note d’analyse, veuillez utiliser le lien suivant : http://abid.co/EPA.ALPRO.

A propos d’Arrowhead:

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC est une société de services financiers basée à New York, qui conseille les entreprises cotées en matière de relations aux investisseurs, de communication financière et en stratégie de marchés de capitaux, afin de permettre à celles-ci de développer leur notoriété auprès d’investisseurs ciblés et d’apporter aux investisseurs les éléments nécessaires à la compréhension de leur entreprise. Arrowhead diffuse l’information d’entreprise et son analyse auprès de son réseau d’investisseurs, composé de fonds institutionnels, de family offices et d’investisseurs individuels. De plus, Arrowhead facilite la communication bilatérale entre ce réseau d’investisseurs et les dirigeants des émetteurs qu’elle représente. Vous trouverez plus d’informations sur Arrowhead sur son site corporate www.arrowheadbid.com et sur www.abid.co, son portail-investisseurs propriétaire.

La liste d’analystes ci-dessus n’est établie que dans un but informatif et n’engage d’aucune manière les analystes ou les sociétés de recherche mentionnées. Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance de Prodware formulées par ces analystes ne sont relatives qu’à ces analystes et ne représentent d’aucune manière des opinions, estimations ou prévisions formulées par Prodware ou par sa Direction. Par la référence faite à ces analystes ou l’éventuelle distribution de leurs opinions, Prodware n’entend d’aucune manière s’engager sur le bien-fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’intégration, l’édition et l’hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l’ensemble de leurs Système d’Information, aussi bien en France qu’à l’international.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 167,7 M€ en 2017.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.

