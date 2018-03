Prodware : signature de 3 contrats en Espagne

26/03/2018 | 18:37

Prodware a annoncé ce lundi après Bourse avoir signé 3 contrats en Espagne.



Dans l'agroalimentaire, le groupe a été choisi par Liasa (Lacteos Industriales Agrupados), plus grand producteur laitier espagnol et filiale du géant nord-américain Rich Products Corporate, qui lui a confié un plan de transformation technologique comprenant l'exploitation de la plateforme Microsoft Dynamics 365, avec notamment la solution Prodware EDI.



Dans l'industrie, Bandalux, leader européen dans la conception, la production et la distribution de stores à destination des particuliers et des professionnels, a sélectionné Prodware pour réaliser sa transformation digitale et le déploiement de la plateforme Dynamics 365. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2016, a pour objectif l'optimisation de tous ces process d'activités (service client, gestion commerciale, finance, achats, planning, production, projets, logistique, qualité, transports et vente) et l'accélération de son time-to-market. Le projet de transformation digitale sera étendu progressivement aux filiales françaises et belges avant d'atteindre d'autres entités à l'international.



Enfin, dans le secteur des loisirs, Parques Réunidos, deuxième opérateur européen de sites de loisirs avec un chiffre d'affaires 2017 de 612 millions d'euros, s'est entendu avec Prodware pour faire évoluer la gestion de ses bases de données clients et expériences clients avec la migration vers la plateforme Dynamics 365 et la plateforme Microsoft Azure pour le big data.





