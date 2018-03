Communiqué de presse

Paris, le 5 mars 2018, 18h00

Résultats annuels 2017 : hausse de la rentabilité

 ROC : + 10,5%

 Résultat net PdG : + 22,4% à 11,6 M€

Normes IFRS Audités - en M€ 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires consolidé 167,7 175,8 -4,6%* EBITDA En % du CA 30,7 18,3% 31,9 18,2% -3,8% + 0,2 pt Résultat opérationnel courant En % du CA 17,4 10,3% 15,8 9,0% +10,5% + 1,3pt Résultat opérationnel En % du CA 15,4 9,2% 14,8 8,4% +4,2% + 0,8 pt Résultat net Part de Groupe En % du CA 11,6 6,9% 9,4 5,4% +22,4% + 1,5 pt

* à périmètre comparable, la variation est de -3,6%

Forte progression du chiffre d'affaires récurrent (SaaS) : + 24,3%

En 2017, Prodware réalise un chiffre d'affaires consolidé de 167,7 M€, en baisse de 3,6% à périmètre comparable (retraité des acquisitions et cessions d'activités).

Cette légère contraction du chiffre d'affaires est liée, d'une part, à l'accélération des ventes par abonnement (SaaS) qui remplacent la facturation immédiate et totale des licences avec en contrepartie une récurrence d'activité et, d'autre part, au report sur le 1er semestre 2018 de certains projets significatifs.

Les ventes par abonnement (SaaS) enregistrent sur l'exercice 2017 une hausse de 24,3% à 23,0 M€, soit 13,7% du chiffre d'affaires global contre 10,5% en 2016.

L'activité sur la zone francophone s'établit à 76,6 M€. A l'International, les ventes ressortent à 91,1 M€, soit 54,3% de l'activité du Groupe.

Progression de la rentabilité

En 2017, Prodware enregistre une progression de sa rentabilité en ligne avec ses objectifs. Cette performance est portée par :

 une hausse de la valeur ajoutée tirée notamment par le développement des activités de Conseil (x 2,9 par rapport à 2016) et des Services managés (+1,9%),

 une optimisation des charges avec notamment : - une réallocation de certains moyens au service de la productivité, - une réduction des frais de fonctionnement et des charges financières.

Ainsi, le taux d'EBITDA de l'exercice progresse à 18,3%, soit + 0,2 point par rapport à 2016.

Le Résultat Opérationnel Courant croît de 10,5% à 17,4 M€. Il ressort à 10,3% du chiffre d'affaires, en hausse de 1,3 point.

Les autres produits et charges opérationnels non courants présentent un coût de 2,0 M€ dont 1,5 M€ non récurrent lié au plan d'attribution gratuite d'actions ordinaires et de préférence.

Le résultat net Part du Groupe s'élève à 11,6 M€, soit une progression de 22,4%. Il bénéficie d'une amélioration du résultat financier de 1,1 M€ et d'une contribution de 0,6 M€ des résultats mis en équivalence de la récente structure aux USA.

Une structure bilancielle renforcée

Au 31 décembre 2017, la structure bilancielle de Prodware présente des fonds propres de 130,4 M€, en hausse de 9,7% par rapport au 31 décembre 2016.

Le taux d'endettement net du groupe (gearing) se réduit à 46,5% contre 57,6% à fin 2016, soit une amélioration de 11,1 points grâce à une progression du cash-flow opérationnel. La trésorerie disponible atteint 32,8 M€ contre 24,5 M€ fin 2016.

Proposition d'un dividende soumise à l'AG

Fort de l'amélioration de sa rentabilité, Prodware souhaite proposer à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 0,06 € brut par action, soit une hausse de + 50 % par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2016.

Par ailleurs, il est rappelé que dans la cadre de sa stratégie visant à mieux valoriser ses actionnaires, Prodware a procédé en 2017 à l'annulation de 776 460 titres auto détenus pour un montant de 6 M€ conduisant à une relution de 9,55% du capital.

Réaffirmant leur confiance dans les perspectives du Groupe, les dirigeants de Prodware SA et certains collaborateurs clés ont exercé, fin juin 2017, des BSA pour 1,8 M€. Depuis 2016, ces dirigeants ont renforcé leurs participations pour environ 4 M€.

Perspectives

Prodware a pour objectif de poursuivre l'optimisation de sa rentabilité grâce au développement des activités à forte valeur ajoutée (Conseil, Edition « d'accélérateurs » au service de la productivité accrue des clients, Services managés …), à son expertise Microsoft Dynamics 365 - levier de conquête sur les marchés les plus rentables - et au déploiement d'une offre technologique très prometteuse qui permet d'accompagner ses clients dans leur transformation digitale.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l'intégration, l'édition et l'hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l'ensemble de leurs Système d'Information, aussi bien en France qu'à l'international.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 167,7 M€ en 2017.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

