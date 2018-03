PRODWAYS : (GROUPE GORGE) installe sa technologie RAF chez Nexteam

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE GORGÉ -0.90% 15.34 -2.11%

0 1

Prodways (Groupe Gorgé) et Nexteam annoncent l’installation de la première machine industrielle basée sur la technologie Rapid Additive Forging (RAF Technology) pour les pièces de grandes dimensions en titane sur le site toulousain du groupe Nexteam. Forts de deux ans de R&D, la performance du procédé et le savoir-faire machine de Prodways Group ont convaincu Nexteam Group, spécialisé dans la fabrication de pièces et sous-ensembles aéronautique en métaux durs, d’investir dans la technologie RAF.Nexteam Group sera le premier sous-traitant aéronautique à se doter de cette nouvelle technologie."Le marché de l'aéronautique et du spatial est un marché prioritaire de Prodways Group, sur lequel il est déjà bien positionné en comptant parmi ses clients plus de dix acteurs majeurs du secteur. Ce partenariat permet à Prodways Group de proposer une offre remarquable à ses clients pour atteindre les standards de qualité et de productivité requis par les acteurs de l'aéronautique et du spatial et ainsi d'atteindre l'ambition très forte du groupe sur ce secteur", explique Prodways.