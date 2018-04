Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018.

(en millions d'euros) (1) T1 2018 T1 2017 Variation Systems 7,8 3,9 +98,2% Products 5,8 3,7 +54,8% Structure & éliminations (0,1) (0,2) n/a Chiffre d'affaires consolidé 13,5 7,4 +81,1%

(1) Données non auditées

Au premier trimestre 2018, Prodways Group affiche un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros, contre 7,4 millions d'euros au premier trimestre 2017 soit une croissance de 81,1%. Cette forte progression des ventes reflète une croissance soutenue des deux divisions du Groupe, portée notamment par la contribution des nouvelles acquisitions réalisées aux troisième et quatrième trimestres 2017.

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la division Systems comprenant les imprimantes 3D, les matières associées et les logiciels de conception 3D, s'établit à 7,8 millions d'euros, en hausse de 98,2% par rapport au premier trimestre 2017. La division a bénéficié de la bonne performance des activités logiciels qui contribuent sur la période.

Plusieurs succès commerciaux ont été enregistré au cours du trimestre, notamment l'installation chez Nexteam Group de la première machine basée sur la technologie Rapid Additive Forging pour les pièces titane de grandes dimensions (voir le communiqué du 19 mars 2018). Lancée commercialement en 2017, l'imprimante ProMaker LD-10 a enregistré une première vente multiple pour un laboratoire dentaire de premier plan (voir le communiqué du 9 avril 2018). Plusieurs acteurs majeurs de l'industrie dentaire ont déjà fait l'acquisition de cette imprimante qui génère des revenus récurrents sur les matières et les services associés, confortant la pertinence du modèle intégré de Prodways Group.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de la division Products - comprenant la production de pièces à la demande et les applications médicales 3D (dentaire, podologie et audiologie) - s'élève à 5,8 millions d'euros, en hausse de 54,8% par rapport au premier trimestre 2017. Les performances de la division continuent à être portées par des ventes en croissance soutenue de pièces à la demande avec l'augmentation des productions de séries. Les capacités de cette activité ont été accrues pour satisfaire la demande. Les applications médicales connaissent également une forte croissance avec l'intégration d'Interson Protac et la montée en puissance de la solution de semelles orthopédiques et de confort imprimées en 3D. Le nombre de paires de semelles vendues a ainsi été multiplié par 3 par rapport au premier trimestre 2017.

A la fin du premier trimestre, Prodways a pris le contrôle de 70% du capital du service bureau Varia 3D dont il avait pris une participation minoritaire en 2015 (voir le communiqué du 23 septembre 2015). Basée au Texas, États-Unis, Varia 3D propose des activités de service bureau, de maintenance de machines mais également d'évolution technique de machine avec une forte compétence dans le domaine du frittage de poudre. Cette acquisition renforce la présence de Prodways sur le marché américain et ses capacités de production de pièces à la demande à l'international. Varia 3D a réalisé un chiffre d'affaires de 558 milliers d'euros en 2017 et sera consolidée à compter du deuxième trimestre 2018.

Perspectives 2018

Avec la consolidation en année pleine des acquisitions réalisées au second semestre 2017 et la croissance interne de ses activités, Prodways Group confirme son ambition de dépasser 50 millions de chiffre d'affaires en 2018, soit une croissance supérieure à 43%. Compte tenu des très bons chiffres du premier trimestre, Prodways Group précisera ses objectifs à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires semestriel. De nouvelles acquisitions pourraient venir amplifier cette dynamique de croissance. Prodways Group étudie des opérations qui concernent les deux pôles et dispose des moyens financiers nécessaires à ses ambitions.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, logiciels, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8M€, dont près de 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

